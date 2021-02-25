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25 Şub 2021 - 15:07- Spor G: 25 Şub 2021 - 15:09

Burak Süleyman: Önce kendimizi eleştirmeliyiz
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Kocaelispor’da Burak Süleyman, İnegölspor karşısında 2 puan kaybettiklerini belirtti. Başarılı futbolcu girdikleri pozisyonları gole çevirip rakibe zaman geçirme fırsatını da vermemeleri gerektiğini ifade etti

BU DERECEDE GÖRMEDİM

Beklemedikleri goller yediklerini ifade eden Burak Süleyman şu şekilde konuştu: Maça çok iyi başladık. Net pozisyonlar bulduk ama beklemediğimiz goller yedik. 18 yaşımda profesyonel oldum. 7-8 yıldır profesyonel liglerde oynuyorum. Bu derece profesyonellik dışında ya da çağ dışı şekilde yatma görmedim. Tamam, oluyor, futbolun içinde var bunu kabul ediyoruz. Ancak bu çok aşırıydı.

MÜSAADE ETMEMELİYDİK

Onları şöyle eleştirmek istemiyoruz. Bu tarafta Kocaelispor var. 2-0 öne geçince, futbol kabiliyetleri, güçleri yetmeyince buna başvurmaları çok normal. Saha içinde de açıkçası çok sinirlenmedim. Bizim biraz kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Biz Kocaelispor’sak iyi futbolcularsak, onlar öne geçmeden önce yakaladığımız pozisyonları gole çevireceğiz ve rakibe müsaade etmeyeceğiz.

ACİLEN TELAFİ ETMELİYİZ

Evet, 2-0’dan 2-2’ye maçı getirdik. Ama buna sevinecek bir takım değiliz, böyle bir oyuncu grubu burada yok. Sadece kalecilerinin ve rakip takımın 3 puan alma hazzına engel olduğumuza sevindim. 2-2’lik skor bizim için kötü bir skordur. Play-Off hattından uzaklaşmaya başladık. Acil bir şekilde pazar günü telafi edip önümüze bakmamız lazım.

25 Şub 2021 - 15:07 - Spor

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