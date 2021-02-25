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25 Şub 2021 - 15:09- Spor G: 25 Şub 2021 - 15:10

Darıca’nın yatırımları meyvesini veriyor
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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Dünya Boks Şampiyonası elemelerinde yoluna emin adımlarla ilerliyor. 69 kilogramda Alperen Terzi finale yükselirken, 81 kilogramda ise Kazım Paşa Akduman, yarı finale yükselme başarısı gösterdi

POLONYA YOLC USU…

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla spor alanında yapılan yatırımlar meyve vermeye başladı. Kısa bir süre önce kurulan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Boks şubesinde Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Dünya Boks Şampiyonası seçmelerinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları rakiplerini yenerek yollarına devam ediyor. 69 kilogramda Alperen Terzi finale yükselirken 81 kilogramda ise Kazım Paşa Akduman, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

ZAFERLER ART ARDA GELİYOR

Polonya’da gerçekleşecek Dünya Boks Şampiyonasına katılmak istediklerini ifade eden ve sporcuları tebrik eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, “Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a bize verdiği destek ve spora yaptığı yatırım için teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak Dünya Şampiyonası’na katılmak ve Darıca’yı temsil etmek istiyoruz” dedi.

BIYIK: DARICA’NIN GENÇLERİNE GÜVENİYORUZ

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora yatırımın devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: Darıca Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurduğumuz boks branşında elde ettiğimiz başarı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonra da spora yatırımlarımız artarak devam edecek. Biz Darıca’nın gençlerine güveniyoruz. İnşa ettiğimi modern spor kompleksinde boks ile birlikte diğer branşlarda da güzel sonuçlar alacağımızı umuyoruz. Darıca’nın gençleri ileride Avrupa ve dünya şampiyonalarında Darıcamızı temsil edecek. Bütün yatırımlarımız bunun için.

# destek, eğitim

25 Şub 2021 - 15:09 - Spor

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