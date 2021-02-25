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25 Şub 2021 - 15:10- Spor G: 25 Şub 2021 - 15:11

Yunus Merttürk’ten tam destek
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Türkiye’nin cimnastik branşında lider kulüplerinden olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, korona virüs başta olmak üzere her zorluğa rağmen büyük emekler vererek hayata geçireceği Başiskele’deki dev projeye önemli destekler almaya devam ediyor. Bir destekte Kocaeli’nin başarılı ve önde gelen iş adamlarından Yunus Merttürk’ten geldi. Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, desteklerinden dolayı başarılı ve hayırsever iş adamı Yunus Merttürk’ü makamında ziyaret ederek hem teşekkürlerini iletti hem de kulübün özel atkısını takdim etti. Başkan Havuç, Kocaeli sporumuz adına uluslararası bir projeyi hayata geçirdiğimiz bu zor zamanlarda sporun ve sporcunun dostu, değerli iş adamı ağabeyimiz Yunus Merttürk’e şahsım ve Kocaeli cimnastik camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.
# Kocaeli

25 Şub 2021 - 15:10 - Spor

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