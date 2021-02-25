Türkiye’nin cimnastik branşında lider kulüplerinden olan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü, korona virüs başta olmak üzere her zorluğa rağmen büyük emekler vererek hayata geçireceği Başiskele’deki dev projeye önemli destekler almaya devam ediyor. Bir destekte Kocaeli’nin başarılı ve önde gelen iş adamlarından Yunus Merttürk’ten geldi. Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, desteklerinden dolayı başarılı ve hayırsever iş adamı Yunus Merttürk’ü makamında ziyaret ederek hem teşekkürlerini iletti hem de kulübün özel atkısını takdim etti. Başkan Havuç, Kocaeli sporumuz adına uluslararası bir projeyi hayata geçirdiğimiz bu zor zamanlarda sporun ve sporcunun dostu, değerli iş adamı ağabeyimiz Yunus Merttürk’e şahsım ve Kocaeli cimnastik camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.
25 Şub 2021 - 15:10- Spor Güncelleme: 25 Şub 2021 - 15:11
Yunus Merttürk’ten tam destek
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.