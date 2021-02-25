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25 Şub 2021 - 15:09- Gündem G: 25 Şub 2021 - 15:12

Ekmek alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ekmek alımı yapılacaktır

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Piyasadan Hazır Pişirilmiş Ekmek Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

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25 Şub 2021 - 15:09 - Gündem

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