Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay “Atamayana atarlar” söyleminin İnegöl’de başlarına geldiğini ifade etti.

İKİ KEZ GELDİLER İKİSİ DE GOL OLDU

İkinci yarıda oyuna verdikleri tepkiden ötürü memnun olduğunu dile getiren Akçay, rakibin iki kez ceza sahalarına geldiğini ve bunların da gol olduğunu belirterek şu şekilde konuştu: Futbolda “Atamayana atarlar” diye bir söz var. İnegöl’de bunu gördük. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendiremeyince, puana çok ihtiyacı olan, savaşan bir takım olan İnegöl’e karşı zorluklar yaşadık. Ceza sahamıza iki kez geldiler ikisi de gol oldu. Futbolda bazen bunlar yaşanabilir.

GÜZEL OLAN ŞEY

Burada çok güzel olan bir şey var. İkinci yarı takım olarak tepki verdik ve maçı çevirmek için çok enerji harcadık. Aslında hem üzgünüz hem de mutluyuz. Bu durum takımımıza özgüven ya da kendini değerlendirme şansı verdi. İleriki müsabakalara bu oyun düşüncemiz olumlu yansıyacaktır. Bu 1 puan bize ileride çok lazım olacak.

DUYGUSAL BİR MİLLETİZ

Rakibimizin durumu ve özellikleri nedeni ile maçı koparmak için ofans hamlelerimizi yaptık. Yüzde 70 iyi oldu, yüzde 30 hatalarımız da var. Zaman geçirme olayına gelirsem… Futbolcu İngiltere’de yatamaz. Hakem ona müsaade etmez, içeriye tedavi için adam almaz. Ama biz çok duygusal bir millet olduğumuz için sakatlıklara ya da mağdur kişilere karşı önceliğimiz oluyor. Ancak bu hilelerin futbolumuzdan kalkması gerekiyor. Ne yazık ki skorlar önemli olduğu için böyle oluyor.

BİZ KOCAELİSPOR’UZ!

Uç bölgesindeki takım mühendisliğimizin tartışılır olduğunu kabul ediyorum. İyi niyetle yapılmış ancak takımın ihtiyaçlarını tam anlamı ile çözümleme konusunda bir takım eksikler olmuş. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Onlara sahip çıkarak yolumuzu bu şekilde sürdüreceğiz. Pazar günü yine sahnedeyiz. Afyon ile oynayacağız. Rakip kim olursa olsun, hiç korkmuyoruz. Biz Kocaelispor’uz. Sonuçta yeniliriz ama mücadeleyi bırakmayız.