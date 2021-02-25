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25 Şub 2021 - 15:11- Spor G: 25 Şub 2021 - 15:13

Yiğitali Bayrak: Bu kadar çok gol kaçırmamalıyız
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Kocaelispor’un orta saha oyuncularından YiğitaliBayrak deplasman maçlarında girilen özellikle pozisyonları gole dönüştürmeleri gerektiğini belirtti.

İKİ SAÇMA GOL YEDİK

2-2 sona eren İnegöl maçını değerlendiren Yiğitali Bayrak şu ifadelere yer verdi: Maça iyi başladık. Hırslıydık, azimliydik. Benhur ile öne geçebilir, rakibi de maçın başında eksik bırakabilirdik. Bir birinden saçma iki yol yedik ve soyunma odasına 2-0 geride girdik. Ancak maçı çevirmek için motivasyonumuz üst sevideydi.

1 PUANA SEVİNEMİYORUZ

İlk yarıda hatalarımızı düzeltmek için sahaya çıktık. Başarılı da olduk bence. Biraz daha süre olsaydı 3 puanı da alabilirdik. Ancak saha içinde, başta kalecileri olmak üzere bize çok zaman kaybettirdiler. Maçın uzatma hakkı 10 dakikadan da fazlaydı. 1 puan aldık belki ama çok sevinemiyoruz.

YOLUMUZ UZUN

Galip gelmemiz gereken bir maçtı, olmadı. Çok elverişli pozisyonlarımız vardı. Değerlendiremedik. Deplasmandaysak eğer ve pozisyon da buluyorsak bir şekilde golü de atmalıyız. Yolumuz uzun. 14 maçımız daha var. İnegöl maçını unutup pazar günkü Afyon maçına odaklanmamız gerekiyor.

25 Şub 2021 - 15:11 - Spor

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