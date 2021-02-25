Süper Lig'de 27. hafta bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugün, 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray sahasında BB Erzurumspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Denizlispor'u konuk edecek. Hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç ile sona erecek. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve yönetecek hakemler şöyle…
BUGÜN:
16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır
27 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray – B. Erzurumspor: Mete Kalkavan
28 ŞUBAT PAZAR
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Y.Kemal Uğurlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.