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25 Şub 2021 - 15:12- Spor G: 25 Şub 2021 - 15:14

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
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Süper Lig'de 27. hafta bugün oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli müsabakasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugün, 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Gaziantep FK ve Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray sahasında BB Erzurumspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise Denizlispor'u konuk edecek. Hafta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç ile sona erecek. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı ve yönetecek hakemler şöyle…

BUGÜN:

16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray – B. Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 ŞUBAT PAZAR

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Y.Kemal Uğurlu

25 Şub 2021 - 15:12 - Spor

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