Sporcular, yürüyememe sendromuna dikkat !..

Kas Spazmı Geçiren Aleyna Tilki’nin Günlük yaşamı olumsuz etkilenince, yeni bir tartışmayı gündeme getirdi: Yürümesini engelleyen hastalık, kas spazmı

DİKKAT: KAS SPAZMI GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Basına açıklamada yaparak tüm vücudunun kilitlendiğini ve yardım almadan yürüyemediğini belirtti. Tüm medyada merak konusu olan Aleyna Tilki’nin bu hastalığı nedir? Son zamanlarda Aleyna Tilki, Hazal Kaya gibi birçok ünlü isimde de çok sık görülen bu hastalığın kas spazmı olduğu ortaya çıktı. Peki, kas spazmı nedir? Kas spazmı rahatsızlığı hakkında tüm merak edilenleri İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Akan anlattı.

İSTEM DIŞI KASILMA

Kas spazmı, seğirme ya da kramplar vücudumuzdaki kasların istem dışı kasılmalarıdır. Kaslarımız sinirlerimiz tarafından kontrol edilen liflerden oluşur. Kasılmalar ister sinir uyarısından ister değişik nedenlerden olsun çok sık olarak vücudumuzun değişik yerlerinde görülürler. Küçük spazmlara seğirme ya da fasikülasyon adı verilir. Genellikle uzun süre ekrana bakma, endişe, panik gibi durumlarda yüz ve göz kaslarında daha sık görülürler. Kas Spazmlarının Tedavisi ise kas spazmları genellikle kendiliğinden çözülürler. Durmaları birkaç saniye ile dakika arasında değişse de tedavi gerektirmeden sonlanırlar. Susuzluk nedeniyle oluşanlarda hemen su içmek çözüm olabilir.

BOL SU İÇİN, SPOR YAPIN

Prof. Dr. Kaya Akan, ‘Eğer baldır kasınıza kramp girdiyse dizi hafifçe katlayarak o taraf üzerine ağırlık verin. Bu yöntemle kas esneyecek ve spazm çözülecektir. Uyluk önünde quadriceps kasına kramp girdiyse bacağınızı tutarak arkadan iyice katlamaya çalışın. Önlemek için bol su içmeniz, spor veya yürüyüş öncesi iyi esneme yapmanız veya sürekli tekrarlanan hareketleri yapmaktan kaçınmanız önerilir. Gece krampları olanların yatmadan önce biraz esnetme yapmaları yararlı olacaktır. Spazmlar ve kasılmaların altında nörolojik bir durum olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışmakta fayda var. Aynı şekilde tiroid ve karaciğer siroz hastalığı ile metabolizma bozukluğu olanlarında hekim görüşü almaları önerilir’’ dedi.

SEBEP VE BELİRTİLERİ

Yetersiz kan akımı: Bacaklarda özellikle uzun yürüyüş veya egzersiz sırasında ortaya çıkan ve dinlenme sonrası geçen kramp benzeri ağrılar damar daralmasını gösterebilir. Sigara kullanan, şeker hastalığı ve kalp damarlarında sorunu olanların kontrol ettirmelerinde fayda vardır.

Sinir basıları: Belde lomber stenoz denen omurilik kanal daralmaları olan kişilerde yürüme mesafesi arttıkça kramp ve ağrı ortaya çıkabilir.

Mineral azalması: besinlerinizde potasyum, kalsiyum veya magnezyumun az olması kas kramplarına yol açabilir. Tansiyon düşüren bazı ilaçlarda bulunan idrar söktürücüler-diüretikler bu mineralleri azaltabilir.

BAZI İNSANLAR KAS SPAZMLARINA DİĞERLERİNDEN DAHA DUYARLIDIR. RİSK ALTINDA OLANLAR…

Yaşlı olanlar, Sporcular, Aşırı kilolu olanlar, Hamileler, Tiroit hastalığı olanlar

NELER YAPMALIYIZ ?..

Önce kasılmaya neden olan yaptığınız aktiviteyi bırakın – örneğin koşu. Kramp giren kasa nazikçe masaj yapın. Nazikçe esnetmeye başlayın. Rahatlamadıysa sıcak havlu veya torba ile gevşetmeye çalışın. Gevşedikten sonra ağrı varsa kas ödemini azaltmak için kısa süreli (3-5 dk.) gezdirerek soğuk uygulayın.