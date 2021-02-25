İzmit’in zeytin ağacı için kalplere dokunan şiir 

İzmit Belediyesi tarafından büyük emeklerle Sabri Yalım Parkı’na dikilen 600 yıllık zeytin ağacı ilgi odağı olmaya devam ediyor. İzmitliler tarafından büyük ilgi gören zeytin ağacı şiirlere bile konu oldu. Geçmiş dönemlerde Kocaeli Halk Eğitim Merkezi’nde şube müdürlüğü yapan Ömer Akın’ın zeytin ağacı ile ilgili yazdığı şiir ise adeta kalplere dokundu.
İŞTE KALPLERE DOKUNAN O ŞİİR
Anıtsal Ağaç
yüzyıllar öncesinde
smyrnade kök saldı
çekirdekte yeşerip
büyüdü ağaç oldu
güzün meyveye durup
tonlarca zeytin sundu
damaklarımıza tat
dertlere derman oldu
daha çok yaşayacakken
doğa katillerince
toprağından söküldü
rantçıya kurban oldu
ateş olup yanacakken ocakta
gövdesine el kondu
göç eyleyip İzmit’e
anıtsal ağaç oldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.