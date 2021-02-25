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25 Şub 2021 - 15:35- Gündem G: 25 Şub 2021 - 15:36

İzmit’in zeytin ağacı için kalplere dokunan şiir 

İzmit Belediyesi tarafından büyük emeklerle Sabri Yalım Parkı’na dikilen 600 yıllık zeytin ağacı için Ömer Akın isimli vatandaş tarafından yazılan şiir kalplere dokundu

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İzmit Belediyesi tarafından büyük emeklerle Sabri Yalım Parkı’na dikilen 600 yıllık zeytin ağacı ilgi odağı olmaya devam ediyor. İzmitliler tarafından büyük ilgi gören zeytin ağacı şiirlere bile konu oldu. Geçmiş dönemlerde Kocaeli Halk Eğitim Merkezi’nde şube müdürlüğü yapan Ömer Akın’ın zeytin ağacı ile ilgili yazdığı şiir ise adeta kalplere dokundu. 


İŞTE KALPLERE DOKUNAN O ŞİİR


Anıtsal Ağaç


yüzyıllar öncesinde
smyrnade kök saldı
çekirdekte yeşerip
büyüdü ağaç oldu


güzün meyveye durup
tonlarca zeytin sundu
damaklarımıza tat 
dertlere derman oldu


daha çok yaşayacakken
doğa katillerince 
toprağından söküldü
rantçıya kurban oldu


ateş olup yanacakken ocakta
gövdesine el kondu 
göç eyleyip İzmit’e
anıtsal ağaç oldu
# Kocaeli, eğitim, İzmit

25 Şub 2021 - 15:35 - Gündem

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