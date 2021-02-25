İzmit’in zeytin ağacı için kalplere dokunan şiir 

İzmit Belediyesi tarafından büyük emeklerle Sabri Yalım Parkı’na dikilen 600 yıllık zeytin ağacı ilgi odağı olmaya devam ediyor. İzmitliler tarafından büyük ilgi gören zeytin ağacı şiirlere bile konu oldu. Geçmiş dönemlerde Kocaeli Halk Eğitim Merkezi’nde şube müdürlüğü yapan Ömer Akın’ın zeytin ağacı ile ilgili yazdığı şiir ise adeta kalplere dokundu.



İŞTE KALPLERE DOKUNAN O ŞİİR



Anıtsal Ağaç



yüzyıllar öncesinde

smyrnade kök saldı

çekirdekte yeşerip

büyüdü ağaç oldu



güzün meyveye durup

tonlarca zeytin sundu

damaklarımıza tat

dertlere derman oldu



daha çok yaşayacakken

doğa katillerince

toprağından söküldü

rantçıya kurban oldu



ateş olup yanacakken ocakta

gövdesine el kondu

göç eyleyip İzmit’e

anıtsal ağaç oldu