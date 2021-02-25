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25 Şub 2021 - 16:48- Gündem G: 25 Şub 2021 - 16:50

Kadın Başkanlar Atatürk Müzesi’ne hayran kaldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ziyaret ettikleri dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’ne hayran kaldı

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile Sarı Konak’ta bir araya geldi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün de yer aldığı Sarı Konak’ta sohbet eden ekip, daha sonra Atatürk Müzesi’ni ziyaret etti. Eriş Ülger’in arşivinden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel eşyalarının bulunduğu dünyanın en zengin Atatürk Müzesi’ni rehber eşliğinde gezen ve tüm eşyaların hikâyelerini dinleyen Başkan Nazlıaka ve Başkan Köse müzeye hayran kaldı. 


AYDINLIK TÜRKİYE’YE SAHİP ÇIKACAĞIZ


Müze’de hem Gazi Mustafa Kemal’in anılarını dinleyen hem de hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Nazlıaka, hatıra defterine duygularını döktü. Nazlıaka deftere yazdığı satırlarda şu ifadeleri kullandı: Değerli İzmitliler, bu kadim kentin ülkemizin tarihi üzerindeki katkısını ve ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını yaşatması açısından son derece önemli bulduğum bu müzeyi duygulanarak gezdim. Başta Sayın Eriş Ülger ve değerli Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere, tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım. Bizler Atatürk’ün kızları olarak laik, demokratik, aydınlık bir Türkiye’ye daima sahip çıkacağız. Andımız olsun!


İYİ Kİ VARSINIZ


Müzeyi gezerken duygusal anlar yaşayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise hatıra defterine yazdığı satırlarda şu ifadeleri kullandı: Duygulanarak, yeniden tarihimizi en derinden hissederek gezdiğim bu muhteşem müzenin oluşumunda katkısı olan değerli büyüğümüz Eriş Beye, çok değerli Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 

# İzmit

25 Şub 2021 - 16:48 - Gündem

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