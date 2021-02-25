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25 Şub 2021 - 20:40- Gündem G: 25 Şub 2021 - 16:54

Yaklaşık 10 bin kişi  işsizlikle karşı karşıya

Koronavirüs sürecinde sadece paket servis hizmetine dönen işletmeler adına açıklama yapan KORKİD Başkanı Yaşar Aktaş, işletmelerin bu şartlarda açılması durumunda ülke genelinde 750 bin, Kocaeli genelinde yaklaşık 10 bin kişinin işsiz kalabileceğini söyledi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Koronavirüsten şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında gıda sektörü geliyor. Süreç boyunca müşteri kabul edemeyen kafe ve lokanta sektörü adına Kocaeli Kafe ve Restoran İşletmecileri Derneği (KORKİD), Türkiye Esnaf Platformu ile birlikte ortak basın bildirisi yayınladı. Yayınlanan bildiride özellikle yeme-içme sektörü bitme noktasına geldiği, bu şartlarda açılması durumunda ülke genelinde 750 bin kişinin işsiz kalacağı ifade edildi. KOKRİD Başkanı Yaşar Aktaş, “Sadece Kocaeli genelinde yaklaşık 10 bin kişi işsiz kalacaktır. 2 binin üzerinde kafe ve restoranların yüzde 80'inin icralık olduğu biliniyor” dedi.

"DESTEKLER YETERSİZ OLDU"

KORKİD Başkanı Yaşar Aktaş, “Bugüne kadar açıklanan destekler, sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı esnaflara olup 3 ayı kapsayan bin TL hibe, 500-750 TL kira desteği ve alınmış olan kredilerin 6 ay ötelenmesi dışında bir destek verilmemiştir. Yeme-İçme sektörüne ait birçok işletme, sermaye şirketi vasfına sahip olup, ticaret odalarına kayıtlıdır. On binlerce işletme bu desteklerden faydalanamamıştır. Ticaret odalarına kayıtlı bu işletmeler için ise sadece, bir önceki yıla göre yüzde 50 ciro kaybı şartı ile yüzde 3 destek verileceği açıklanmıştır. Bu koşulları sağlayacak işletme sayısı ise yüzde 5’i geçmeyecektir” dedi.

“YÜZDE 30’U HİÇ AÇILAMAYACAK DURUMDA”

Aktaş, “Yetkililerden sektör temsilcilerine kulak vermelerini talep etmekteyiz. Aksi takdirde toplum yapısında geri dönülemez izler bırakacaktır. Ekonomik sıkıntılar yüzünden, hayatına son verenler her geçen gün artarken, aile bütünlüğü zarar görmeye ve boşanmalarla sonuçlanmaya başlamıştır. Bulunduğumuz noktadan bakıldığında sektörün aynı işletmeler ile tekrar ayağa kalkması mümkün değildir. Sektörün yüzde 30’una yakın işletmesi, hiç açılamayacak duruma düşmüştür. İşletmelerin açılması ile birlikte, işten çıkarmaların da önünün açılacağı için sektörümüzde yaklaşık 750 bin kişi işsiz kalacaktır. Sadece Kocaeli’de 8-10 bin kişi işsiz kalacaktır. 2 binin üzerinde kafe ve restoranların yüzde 80'inin icralık olduğu biliniyor" dedi. 

KAPANAN VE KISITLANAN İŞLETMELERİN TALEPLERİ

• Salgın esnasında kapanan ve kısıtlanan işletmelerin maddi kayıplarını gidermek üzere, işletmelerin mali esasları dikkate alınarak hibe desteği verilmesini

• Salgın sebebiyle iş yapamaz duruma gelmiş işletmelerin kira, vergi, SGK, tedarikçi borçları, için yasal takiplerin acilen durdurulmasını

• İşletmelerin açılması için 1 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli işe başlama kredi desteğinin sağlanmasını

• Kapanan ve kısıtlanan işletmeler, yapılandırdığı borçlarını ödeyemeyeceği için, mevcut yapılandırmaların ilk ödeme süresinin 1 yıl uzatılmasını

• Pandemi süresi içinde alınan tüm kredi ödemelerinin 1 yıl süre ile ötelenmesini

• Mevcut istihdamın korunması adına, işletmelerin ayakta kalabilmesi için 1 yıl boyunca; Sgk Prim, vergi, stopaj, İşgaliye vb. ödemelerin alınmamasını, 2 milyon aile ortalama 8 milyon kişi adına talep ediyoruz.

# Kocaeli, destek, aile

25 Şub 2021 - 20:40 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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