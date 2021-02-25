İnşaattan düşen işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın 4’üncü katında çalışan İbrahim Koçoğlu dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Koçoğlu’nun öldüğünü belirledi. Koçoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı