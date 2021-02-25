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25 Şub 2021 - 17:42- Asayiş G: 25 Şub 2021 - 17:45

İnşaattan düşen işçi öldü

Darıca'da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen İbrahim Koçoğlu (43) yaşamını yitirdi.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, öğle saatlerinde Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın 4’üncü katında çalışan İbrahim Koçoğlu dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, İbrahim Koçoğlu’nun öldüğünü belirledi. Koçoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

25 Şub 2021 - 17:42 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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