Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 358'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 674 bin 766'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 210 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 192 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.