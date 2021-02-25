İzmit Belediyesinden Kocaeli’de bir ilk:  İŞÇİYE 1 MAYIS İKRAMİYESİ!

İzmit Belediyesi şirketlerinden BEKAŞ ve SARBAŞ’ta çalışan 1200 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşılırken, İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalar, İzmit Belediye Meydanında coşkulu törenle atılmıştı. Sözleşme ile en düşük işçi ücreti 4 bin 535 liraya yükselirken, beraberindeki ikramiyeler de işçilerin yüzlerini güldürdü. Sözleşmeye göre Kocaeli’de bir belediye işçisine ilk kez 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ikramiye verecek.
KOCAELİ’DE BİR İLK
Sosyal belediyecilik anlayışı ile işçinin haklarına kavuşması için her türlü fedakârlığı yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal hakların içerisine KHK dışında kalan çok sayıda destekle birlikte 1 Mayıs ikramiyesini de ekleyerek Kocaeli’de bir ilki de gerçekleştirdi. Alınan bu kararla ilimizde bir belediye ilk kez, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle işçisine ikramiye verecek.
1 MAYIS’TA İKRAMİYE
İşçiler arasındaki sosyal ve ekonomik adaletsizliği gidermek için kısıtlı kaynakları sonuna kadar zorladıklarını belirten Başkan Hürriyet, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla işçi, emekçi arkadaşlarımıza KHK dışında kalan eğitim, iş güçlüğü, ikramiye, yemek, koku tazminatı gibi ek sosyal haklar da ekledik. Daha önce 5-5 olan ikramiyeler, ilk yıl 12-12 toplam 24 oldu. Bunlara ek olarak, 5 yevmiye izin parası ve hiçbir belediyede olmayan ve ilk defa İzmit’te olacak 1 Mayıs’a ikramiye ön gördük. Türkiye’ye örnek olacak bir sözleşme yaptık. Emeğiyle, alın teriyle kazanan tüm işçi kardeşlerimiz ve aileleri için hayırlı olsun”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.