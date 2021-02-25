MHP değerleriyle buluşuyor

Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı'nın Gölcük Kongre Merkezinde Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ,Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır , MHP Kocaeli il başkan yardımcıları, Gölcük belediyesi meclis üyeleri Kürşat Çakıroğlu, Savaş Toprak, MHP Gölcük ilçe yöneticilerinin katılımı ile Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe İstişare Toplantısını gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli il başkanı Aydın Ünlü ve MHP Gölcük ilçe başkanı Bilal Çakır tarafından yeni üyelere rozet takdim edildi.