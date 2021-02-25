Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı'nın Gölcük Kongre Merkezinde Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ,Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır , MHP Kocaeli il başkan yardımcıları, Gölcük belediyesi meclis üyeleri Kürşat Çakıroğlu, Savaş Toprak, MHP Gölcük ilçe yöneticilerinin katılımı ile Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe İstişare Toplantısını gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli il başkanı Aydın Ünlü ve MHP Gölcük ilçe başkanı Bilal Çakır tarafından yeni üyelere rozet takdim edildi.
25 Şub 2021 - 21:27- Gündem Güncelleme: 25 Şub 2021 - 21:28
MHP değerleriyle buluşuyor
Gölcük ilçe teşkilatı “Milliyetçi Hareket Partisi değerleriyle buluşuyor” programını gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları parti üyelerini dokunuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.