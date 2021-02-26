Başiskele Belediyesi’nden “Deprem Şehitlerimiz” Anısına Anıt

Başiskele Belediyesi kentin dört bir yanında yer alan yeni yapılaşma ve hizmetleriyle estetiğe önem veriyor ve kalıcı eserleri kente kazandırıyor. Estetik işleri önemsediği kadar vatandaşların da taleplerine anında cevap veriyor. Kentin gerçeği olan depremi unutmuyor ve unutturmuyor.
Asrın felaketi olarak görülen 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nde Başiskele’de en fazla kayıpların verildiği beldelerden olan Kullar beldesinin meydanında birçok binanın da hasar görüp yıkıldığı ve insanların vefat ettiği bölgeye anlamlı bir şekilde tüm ilçe şehitlerinin isimlerinin de yer alacağı görkemli bir anıt kazandırılıyor.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen anıtın yapımına başlandı. Özel tasarım 8 metre uzunluğunda Selçuklu desenli anıt, 4 ayrı direk üzerinde iki hilal ve yıldızdan oluşuyor. Estetik ve modern görünüme sahip anıtta 17 Ağustos Depremi’nde vefat eden vatandaşların isimleri de yer alacak.
Bölgenin ihtiyacı olarak hizmet veren semt meydanı vatandaşlardan olumlu geri dönüşlerinin alındığı bir hizmet alanı şeklinde. Halkın yoğun olarak kullandığı meydan alanı bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yapımına yeni başlanan bu anıtın da meydana kazandırılması ile meydan büyük anlam kazanmış olacak. Yakın zamanda montaj çalışmalarının tamamlanması ile anıt inşaatı kentin estetik değerlerinden biri olarak daha kente kazandırılmış olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.