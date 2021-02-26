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26 Şub 2021 - 11:05- Gündem G: 26 Şub 2021 - 12:43

Öğrenciler Bilim Merkezi’ni çevrim içi keşfediyor

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi, çevrim içi keşif için öğrencilerini bekliyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde çevrim içi alan gezisi dönemi başladı. Kocaeli Bilim Merkezi “Çevrim içi Kodluyoruz ve Çevrim içi Deney Yapıyoruz” çalışmalarının yanında şimdi de sınıfların çevrim içi eğitimlerine konuk oluyor.

ÇEVRİM İÇİ ALAN GEZİLERİ

Kocaeli Bilim Merkezi, normal eğitim dönemi süresince yüz yüze olarak sunduğu galeri alanları düzenek anlatımlarını pandemi sürecinde çevrim içi olarak sınıfların eğitimlerine dahil olup gerçekleştirmeye başladı. Pandemi döneminde eğitim-öğretimin çevrim içi olarak sürdüğü bu süreçte öğrencilerin derslerde teoride gördüklerini uygulama ile eğlenerek öğretmek ve pekiştirmek amaçlanmakta. Bu doğrultuda 1. sınıflardan itibaren tüm gruplar çevrim içi alan gezilerine katılım sağlayabiliyor.

KAYIT İŞLEMİ

Kayıt işlemlerini sınıf öğretmenlerinin gerçekleştirdiği “Bilim Merkezini Çevrim İçi Keşfediyoruz “ etkinliklerine kayıtlar, www.kocaelibilimmerkezi.com adresi Grup Ziyaret Başvurusu > Rehbersiz Gezi adımlarını izleyerek gerçekleştirilebiliyor.

ÖĞRETMENLERDEN İSTENEN BİLGİLER

Kayıt işlemini tamamlayan öğretmenlerin, kayıt oldukları etkinlik tarih ve saatindeki, sınıfları ile gerçekleştireceği eğitimin yayın linkini (Zoom yayın linki ya da İD ve Şifre) bilim merkezinin e-posta adresine ([email protected]) göndermeleri gerekiyor.

# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim

26 Şub 2021 - 11:05 - Gündem

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