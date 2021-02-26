Cinbir pazar ziyareti öncesi mi standı kaldırmak istedi?

DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanlığı, Doğukışla Pazar alanının girişinde geçtiğimiz gün üye kaydı yapmak için stant açtı. Pazara gelen vatandaşlara maske ve dezenfektan ikramının yapıldığı stant öğle saatlerinde İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılmak istendi. Standın kaldırılmasına tepki gösteren partililer, konu ile ilgili İzmit Kaymakamlığına yazı yazılığını ifade etti. Ekiplerin ısrarı üzerine stant görevlileri, polislerden resmi yazı istedi. Partililerin talebi üzerine polis ekipleri resmi yazı almaya gitti. Resmi yazı geldikten sonra partililer standı kaldırmak zorunda kaldı.

“KENDİ CENAZELERİMİZE KATILAMIYORUZ”

Yaşanan olaylar ile ilgili DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı bugün ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. Yaşanan durumu özetleyen Çakıcı, yazı yazmalarına rağmen kaymakamlıktan kendilerine aksi bir bildirim yapılmadığını ifade etti. Çakıcı açıklamasında, “Standımızın açılmasından kısa bir süre sonra kaymakamlık tarafından kaldırılmak istendi. İki saat içerisinde kaymakamlık yazı düzenleyerek açtığımız standı bulaşın artmasını bahane göstererek yazı göndererek. Biz de kanuna saygılı bir yapıyız. Standımızı kaldırdık. Gündem birçok ilde partilerin yaptığı kongreler var. Kapalı alanda omuzlara almalar, halaylar çekmeler. Bizler bir yakınımızı kaybettiğimizde 30 kişiden fazla cenazeye katılamazken, başka cenazelerde kalabalık cenaze namazları gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

“CİNBİR’E TEŞEKKÜR”

Sözlerine devam eden Çakıcı, “Bu konuda hiçbir devlet büyüğümüz önlem almıyor, yaptırım yapmıyor. Bir tek yaptırım, bizim açık alanda maske ve dezenfektan ikramı yapıldığı bize yapıyorlar. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bizi bu şekilde daha ön plana çıkardı. Biz adaletin herkes için olmasını istiyoruz. Parti içi adalete inanıyorum. İnşallah devletimiz tüm vatandaşlarımıza eşit davranır. Son zamanlarda ilimizde ekonomik sıkıntılardan dolayı intiharlar yaşanıyor. İntiharlar bir şekilde görmezden geliniyor. Bugün bizim çocuklarımız yarın onların çocukları. Görmezden gelinmeye devam edilirse, bu patlamalar devam eder. Bizim gündemimiz ekonomi, ama biz stant kaldırma gündemleri ile uğraşıyoruz” dedi.

“KAYMAKAM GELECEĞİ İÇİN Mİ STANDI KALDIRDI”

Açıklamasının sonraların doğru bir takım iddialarda bulunan Çakıcı, “Bizim konu ile ilgili duyduğumuz Kaymakam Bey ve ilçe emniyet müdürünün alana geleceği yönünde. Gelmeden önce mi standı kaldırmak istedi yoksa standı kaldırmak için mi gelmek istedi bilemiyorum” dedi.