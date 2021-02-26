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26 Şub 2021 - 11:48- Gündem G: 26 Şub 2021 - 12:53

Gebze Ulus Mahallesi’ne yağmur suyu altyapı çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekipleri tarafından Gebze Ulus Mahallesinde yağmur suyu altyapı çalışması yapılıyor.

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Son yıllarda yaşanan yoğun yağışlarda birlikte şehrin çeşitli yerlerinde su baskınlarının olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu altyapı çalışmalarına önem veriyor. Yağmursuyu altyapı hattının yaygınlaştırılması hedefi ile İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesi Ulus Mahallesi Topal Osman Caddesi ve etrafındaki sokaklarda alt yapı imalatı gerçekleştirdi.

900 METRE YAĞMURSUTU ALTYAPI İMALATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışlarda Ulus Mahallesinde su baskını yaşanmaması için 900 metre yağmursuyu altyapı imalatı gerçekleştirildi. Tamamlanmak üzere olan iş kapsamında logar kapakları takılırken ızgaraların montajına devam ediliyor.

SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, yağan aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşanmaması için Kocaeli’nin birçok noktasında yağmursuyu altyapı hattı inşa ediyor. Bu alt yapı hatları ile yağmur suları, güvenli bir şekilde tahliye ediliyor. Vatandaşların talebi ve Büyükşehir ekiplerinin incelemesi sonrasında Gebze Ulus Mahallesinde gerçekleştirilen yağmursuyu altyapı çalışması kısa süre içerisinde tamamlanacak.

# Kocaeli, Büyükşehir, Gebze

26 Şub 2021 - 11:48 - Gündem

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