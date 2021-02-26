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26 Şub 2021 - 11:59- Gündem G: 26 Şub 2021 - 12:55

İzmit Belediyesinde sürgün iddiası

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Amirlerinde Mustafa Kabak, temizlik işleri müdürü tarafından hakarete uğrayarak sürgün edildiği iddialarında bulundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde Amirlik yapan Mustafa Kabak, uzun süredir yürüttüğü görevinden sürgün edildiğini duyurdu. Aynı zamanda İzmit Kocatepe Mahalle Muhtarı olan Mustafa Kabak, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İzmit Muhtarlar Derneği’nden istifa ederek Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’ne üye olduğunu açıklamıştı. Sürgün iddialarını Sosyal medya hesabından duyuran Kabak, “4 senedir şerefimle yürüttüğüm temizlik işleri amirliği görevimden yaklaşık 10 gün önce temizlik işleri müdürü tarafından hakaretvari sözlerle görevden alınarak Gültepe şantiyesine sürgün edildim ve şu anda hiç bir görev şahsıma tebliğ edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZI VİCDANI İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

Açıklamasının devamında İzmit Belediyesine Yüklenen Kabak, “Bütün bu yaşanan süreçte 1 haftadır hak ettiğim 22 günlük yıllık iznimi Personel müdürlüğüne dilekçe ile talep etmeme rağmen şahsıma hiç bir dönüş yapılmadığı gibi aynı zamanda MOBİNG uygulamasına maruz kalmaktayım. İşçi dostu başkanımızı ve yönetimini vicdanı ile baş başa bırakıyorum” dedi.

# Kocaeli, İzmit

26 Şub 2021 - 11:59 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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