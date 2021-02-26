Mehter Takımına İzmit Belediyesinden ‘depoyu boşaltın’ talimatı

31 Mart Yerel Seçimlerinde sonra Belediye Başkanlığı Makamına seçilen CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bünyesinde bulunan Mehter Takımını kaldırarak yerinde İzmit Belediyesi Bando Ekibini oluşturmuştu. Hürriyet Mehter Takımını kaldırmadan önce yaptığı basın toplantısında, “Geçtiğimiz yıl sokak iftarlarına 1 milyon lira harcanmış. Yıl boyunca mehteran takımına da 163 bin lira verilmiş” ifadelerini kullanmıştı.

TAHLİYE TALİMATI GELDİ

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce kapatılan İzmit Mehter Takımının malzemeleri hala belediyenin Yeşilova’daki garajında bulunuyordu. İzmit Mehter Takımı’nın son Mehterbaşı Muhammet Özkul’un iddialarına göre belediye garajdan boşaltılması için talimat gönderdi. Özkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilova bölgesinde depo olarak kullanabilecekleri yer aradıklarını ifade etti.

“BOŞALTILMA TALEBİ GELDİ”

Özkul yaptığı açıklamada, “Sevgili dostlar, mehtere gönül vermiş kardeşlerim, uzun yıllar bizi misafir eden provalarımızı, çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı yaptığımız, içinde küçük bir odasında enstruman ve malzemelerin olduğu İzmit belediyesi garajındaki yerin, belediyemiz tarafından bir an önce boşaltılması talebi gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“EFSANE BANDO TAKIMI DA AYNI YERİ KULLANIYORDU”

Yeşilova bölgesinde depo olarak kullanılabilecek kiralık yer aradıklarını ifade eden Özkul, “Bu kapsamda yer bulma konusunda hepinizden destek bekliyorum. Üzerimizde emeği olan başkanından memuruna, garaj idaresinden güvenlik görevlilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor hayırlı işler diliyorum. Ayrıca mehter takımındaki müzisyenlerden oluşan Efsane bando takımı da aynı yeri kullanmaktaydı” dedi.