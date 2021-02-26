Yine disipline sevk edildik

Çarşamba günü Bursa’da oynanan İnegölspor – Kocaelispor maçında iki takım da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Maç içinde stada giren iki takım taraftarları arasında maçın belirli bölümlerinde gerilimler yaşanmış, gerek küfürler, gerekse de hakaretler maçın temsilcileri tarafından not edilmişti.