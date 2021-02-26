Çarşamba günü Bursa’da oynanan İnegölspor – Kocaelispor maçında iki takım da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Maç içinde stada giren iki takım taraftarları arasında maçın belirli bölümlerinde gerilimler yaşanmış, gerek küfürler, gerekse de hakaretler maçın temsilcileri tarafından not edilmişti.
26 Şub 2021 - 13:23- Spor Güncelleme: 26 Şub 2021 - 13:24
Yine disipline sevk edildik
Çarşamba günü Bursa’da oynanan İnegölspor – Kocaelispor maçında iki takım da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Maç içinde...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.