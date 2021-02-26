Gölcükspor’da kırmızı alarm verildi!

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor’un Şile Yıldızspor’a sahasında mağlup olması moralleri bozdu. 22 puan ile 14. sırada yer alan kırmızı siyahlılar tehlikeyi yakından hissetmeye devam ediyor. Hedef çarşamba günkü Altındağ maçını kazanıp krizden çıkmak.

ŞİLE’YE DE YENİLDİLER

Şile Yıldızspor’a penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan ve ateş hattından kendisini atamayan Gölcükspor’da tehlike çanları çalınıyor. Önce deplasmanda İçel’e adından da sahasında Şile’ye yenilen ekibimiz düşme potasında bulunuyor. 3 Mart’ta 27 puanlı Altındağspor ile deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı siyahlılarda maçın hazırlıklar başladı. Covid testi negatif çıkan futbolcular da nefes yüklemeye yeniden başladı.

RAKİPLER BIRAKMIYOR

Son sıradaki Yalovaspor’un devre arasındaki önemli takviyelerinin yavaş yavaş devreye girmesi, 30. dakikada 10. kişi kalan Cizre’nin son maçında Karşıyaka’yı mağlup etmesi, son 5 maçında 9 puan toplayan Arhavi’nin çıkışı dikkat çekerken, Erbaa, Batman Petrol, Osmaniye ve Elazığ Karakoçan takımlarının ligde kalma savaşı da dikkatlerden kaçmıyor.

ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR

Covid’in olumsuz etkilediği takım son 5 maçta -birisi hükmen yenilgi olmak üzere- tek galibiyet elde etti. Fazla hata yapmaması gereken takımda teyakkuz ilan edildi. Gölcük ekibinin kalan 10 maçta en az 20 puan toplaması gerekiyor. Gölcükspor, Altındağ deplasmanından sonra Osmaniye’yi konuk edecek, ardından Erbaa deplasmanına çıkacak. Alt sıralardaki rakipleri ile oynayacak olan kırmızı siyahlılar için bu maçlar 6’şar puan değerinde olacak.