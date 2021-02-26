Başiskele’de Cumhuriyet Parkı Yenileniyor

Başiskele Başkanı M. Yasin Özlü’nün öncülüğünde ilçenin dört bir köşesine hizmet eden Başiskele Belediyesi, kentte prestijli, modern ve estetik alanlar oluşturmaya devam ediyor. Başiskele’nin katma değerini arttıracak projeler tek tek hayata geçerken, zamanla yıpranan ve eskiyen mevcut alanlar da modernleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen Cumhuriyet Parkı da bunlardan biri oluyor. Kılıçarslan Mahallesi Zeynep Ultav Sokak’ta yer alan park yeni bir proje ile revize edilerek yepyeni modern bir park haline dönüşecek
TOPLAMDA 7 BİN METREKARE
Kente değer katan park ve bahçelerden biri olacak olan Cumhuriyet Parkı’nda 15x30 metre futbol sahası, kent mobilyaları, oyun grupları ve zemin tamamen yenilenecek. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla estetik ve doğal güzelliklere kavuşacak 7000 metrekarelik parka, bölge sakinlerinin huzurla dinlenebilmeleri için 3 adet de kameriye yapılacak.
GELENEKSEL OYUN ALANLARI
Yeni projeyle tamamen yenilecek olan Cumhuriyet Parkı’na unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyun alanları da oluşturulacak. Yağ satarım bal satarım, sek sek, pusula, labirent parkuru gibi geleneksel oyunlar ile çocuklar, büyük bir keyifle ve güvenle oynayabilecekler.
E-Posta: [email protected] İnternet Adresi: www.basiskele.bel.tr Tel: (0262) 310 12 23
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.