Başiskele’de Cumhuriyet Parkı Yenileniyor

Başiskele Başkanı M. Yasin Özlü’nün öncülüğünde ilçenin dört bir köşesine hizmet eden Başiskele Belediyesi, kentte prestijli, modern ve estetik alanlar oluşturmaya devam ediyor. Başiskele’nin katma değerini arttıracak projeler tek tek hayata geçerken, zamanla yıpranan ve eskiyen mevcut alanlar da modernleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen Cumhuriyet Parkı da bunlardan biri oluyor. Kılıçarslan Mahallesi Zeynep Ultav Sokak’ta yer alan park yeni bir proje ile revize edilerek yepyeni modern bir park haline dönüşecek

TOPLAMDA 7 BİN METREKARE

Kente değer katan park ve bahçelerden biri olacak olan Cumhuriyet Parkı’nda 15x30 metre futbol sahası, kent mobilyaları, oyun grupları ve zemin tamamen yenilenecek. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla estetik ve doğal güzelliklere kavuşacak 7000 metrekarelik parka, bölge sakinlerinin huzurla dinlenebilmeleri için 3 adet de kameriye yapılacak.

GELENEKSEL OYUN ALANLARI

Yeni projeyle tamamen yenilecek olan Cumhuriyet Parkı’na unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyun alanları da oluşturulacak. Yağ satarım bal satarım, sek sek, pusula, labirent parkuru gibi geleneksel oyunlar ile çocuklar, büyük bir keyifle ve güvenle oynayabilecekler.

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