İzmit Belediyesi Üsküdar Vapuru faciasında yitirdiklerimizi anacak

İzmit Körfezi’nde 1 Mart 1958 tarihinde, çoğu öğrenci 600’e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi’nden hareket ettikten kısa süre sonra Derince açıklarında şiddetli fırtınaya yakalanarak batan 72 Nolu Üsküdar Vapuru’nda hayatını kaybedenler, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek programlarla anılacak. 63 yıl önce meydana gelen kazada, çoğu İzmit Sanat Okulu ve İzmit Lisesi öğrencileri olmak üzere, 300 kişi hayatını kaybetmişti.



DENİZE ÇİÇEKLER DÖKÜLECEK



İzmit Belediyesinin hazırladığı anma programları çerçevesinde, 1 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da İzmit Ortaokulu Okul Bahçesinde anma töreni yapılacak. Hayatını kaybeden öğrenciler için yapılan okul bahçesindeki anıta karanfil bırakılacak. Ardından saat 11.00’da İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Bahçesine geçilerek, anıt önünde anma töreni düzenlenecek. Saat 12.00’de ise Marina Sahil Vapur İskelesinde gerçekleştirilecek olan programla denize karanfiller ve çelenk bırakılacak.



O KARA GÜNDE NELER YAŞANDI?



Bundan 63 yıl önce 1 Mart 1958’de 600 yolcusuyla İzmit İskelesi’nden Gölcük, Değirmendere, Karamürsel istikametine hareket eden Üsküdar Vapuru, aniden çıkan fırtına ile sulara gömüldü. Çoğu öğrenci yüzlerce insanın hayatını kaybettiği kaza, Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz faciası olarak kayıtlara geçti. Denizde saatler süren acı dolu arama kurtarma sonuçlarında ne yazık ki 40 kişi kurtarılabildi. Yetişkin ve öğrenci olmak üzere yüzlerce insanın denize gömüldüğü kazada ölenlerin sayısı, hala daha tam olarak bilinememektedir.