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26 Şub 2021 - 16:50- Gündem G: 26 Şub 2021 - 18:51

Hyundai Bayon’un Dünya Lansmanı 2 Mart’ta Yapılacak.

Hyundai’nin İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç edeceği yeni B segmenti crossover modeli BAYON, önümüzdeki hafta (2 Mart 2021) tanıtılacak. O...
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Hyundai’nin İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç edeceği yeni B segmenti crossover modeli BAYON, önümüzdeki hafta (2 Mart 2021) tanıtılacak. Online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte aracın tüm tasarım özelliklerini ve teknik detaylarını izleyenlerle paylaşacak olan Hyundai, Avrupa’nın dokuz farklı ülkesinden sanatçıyı davet etti. Sanatçılar, BAYON’un tasarımından ilham alarak benzersiz birer sanat eseri yarattılar. Bu eserlerle birlikte aracın tasarımını vurgulayan sanatçılar, böylece tanıtıma renk katmış olacaklar.

KONA, TUCSON, NEXO ve SANTA FE’den sonra markanın Avrupa’daki beşinci SUV modeli olan BAYON, adını Fransa’nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden alıyor. Crossover SUV gövde tipindeki otomobil, hem konfor hem de şık tasarım isteyen kullanıcıların ilgi alanına girecek.

Güçlü ve benzersiz bir tasarım.

Hyundai BAYON, segmentindeki rakiplerinden çok daha farklı bir görünüme sahip. Benzersiz ve fark yaratan bir dış tasarım için Hyundai’nin Duygusal Sportiflik (Sensuous Sportiness) dizayn felsefesini kullanıyor. Otomobilin farlarından tamamen ayrı bir noktada konumlandırılan gündüz sürüş farları, karakteristik bir çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Uzun ve kısa farlar ise ön tamponun her iki köşesine doğru konumlandırılarak üst taraftaki gündüz sürüş farlarıyla beraber üstün bir aydınlatma mimarisi oluşturuyor. Sportif görünüme sahip aracın önünde bulunan büyük yatay hava girişi ise genişlik hissiyatını artırmış oluyor.

Otomobilin arkasındaysa, yanlara doğru uzayan ok şeklindeki stop lambaları dikkat çekiyor. Kırmızı bir çizgiyi ya da şeridi andıran bu lambalar da aracın genişliğini vurguluyor.

Dijital dünya prömiyeri 2 Mart günü saat 12:00’da yapılacak.

Piyasaya sunacağı otomobilin ağırlıklı olarak tasarımına odaklanan Hyundai, bu doğrultuda Avrupalı sanatçılarla ortak bir etkinliğe imzasını atacak. Örnek vermek gerekirse; BAYON’un ok şeklindeki arka farlarından ilham alan sanatçılar, otomobilin özgürlüğünü ve dinamizmini çağrıştıran bir sanat eseri yaptılar. Bir diğer ünlü isim ise, ön ve arka görünümü öne çıkaran bir sanat eseri üzerinde yoğunlaştı.

Tüm bu sanatsal eserler ve BAYON, 2 Mart 2021 günü saat 12.00'da online bir lansmanla tanıtılacak. Bu özel lansmanı izlemek isteyenler https://www.hyundai.com/eu/bayon-unveil adresini ziyaret edebilirler.

Etkinliğe Katılacak Sanatçılar:

• Soyhan Baltacı (Türkiye)

• Jan Gemrot (Çekya)

• Bahar (Fransa)

• Guido Zimmermann (Almanya)

• Camilla Alberti (İtalya)

• Vincent de Boer (Hollanda)

• Pola Augustynowicz (Polonya)

• Nuriatoll (İspanya)

• Nathaniel Rackowe (İngiltere)

# İzmit

26 Şub 2021 - 16:50 - Gündem

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