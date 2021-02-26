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26 Şub 2021 - 17:26- Spor G: 26 Şub 2021 - 18:52

Ah şu son çeyrekler!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor 3 günde 2 kader maçına çıktı. İlkinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’a ard...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor 3 günde 2 kader maçına çıktı. İlkinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’a ardından Çukurova Basket’e son topta kaybeden ekibimiz ilk 8’i zora soktu. Kızlar pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

BERBAT HÜCUMLAR

Avrupa kupalarına gitmek için ilk 8’e girmek isteyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı son maçında kendisi gibi aynı hedef için mücadele eden Çukurova Basketbol ile oynadı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maçta iki takım da hücumda çok kötü bir gün geçirdi. İlk 10 dakika 12-12 berabere biterken, konuk ekip Çukurova soyunma odasına 25-19 üstün girdi.

GÖKSEN MAÇI ALDI

Üçüncü çeyrekte oldukça etkili olan İzmit Belediyespor çeyreği 9 sayı farkla önde tamamlarken son 10 dakikaya da 45-42 önde başladı. Son çeyrek dilimde yine hücumda aksayan İzmit karşısında 2001 doğumlu Göksen devreye girdi ve bu sporcunun basketleri sonrası mavi yeşilliler maçı 60-58 kaybetti. Hatay maçında da galibiyeti avuçlarının içinden kaçıran İzmit Belediyespor, yine çok önemli maçta bu kez Çukurova’ya son topta kaybetmekten kurtulamadı.

TANSİYON HASTASI OLDUK!

Bu sezonun geneline tansiyonları bir indirip bir çıkaran takımda Wheeler 18, Jovanovic 12, Miray 9, Dos Santos 8, Egle 5, Gülşah da 4 sayı ile oynadı. Bu maçta da çember kıran takım 35’te 15 ikilik, 25’te 7 de üçlük isabet ile oynadı. Çukurova’da Göksen 18, Manolya 16, Anigwe de 11 sayı attı. Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan ekibimizin Avrupa’da ilimizi ve ülkemizi temsil etmesi için kalan 4 maçta 2 ya da 3 galibiyet elde etmesi, rakiplerin de kayıplar yaşaması gerekiyor.

# Büyükşehir, İzmit

26 Şub 2021 - 17:26 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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