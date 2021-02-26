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26 Şub 2021 - 17:30- Gündem G: 26 Şub 2021 - 18:54

İzmit Belediyesinden on binlerce öğrenciye KPSS, YKS ve LGS kursu

İzmit Belediyesinden Kampüs İzmit ile eğitimde fırsat eşitliği imkanı. Okulların ve kurs merkezlerinin bir açılıp bir kapandığı pandemi döneminde on binlerce öğrenciye dijital ortamda ücretsiz LGS, YKS ve KPSS kursu verilecek.

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İzmit Belediyesi, İzmit’te eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlamak, onların eğitim süreçlerini çağımızın uygun teknolojik hizmetlerle çeşitlendirmek ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla başlattığı dijital eğitim projesini, Kampüs İzmit ile hayata geçiriyor. Buna göre, 5-12. Sınıf öğrencileri ücretsiz LGS ve YKS, Lisans mezunu öğrencilere ise yine ücretsiz KPSS kursu verilecek. Bu şekilde İzmit Belediyesi online olarak KPSS desteği verecek ilk belediye olacak.


HER YERDEN ERİŞİM KOLAYLIĞI

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet eğitim ve öğretimde istikrar sağlanamayan Koronavirüs pandemisi döneminde on binlerce öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği yaratıyor, İzmitli öğrencilerin hayatına dokunuyor. Oluşturulacak dijital eğitim sistemi sınıflarıyla 5.sınıf (dahil) – 12. Sınıf (dahil) öğrencileri ve üniversite mezunu öğrencileri, KPSS ve LGS-YKS’ye hazırlanabilecek. Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine dayalı Kampüs İzmit’e bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saati ulaşabilecek, dersleri izleyebilecek ve alıştırma sorularını indirip çözebilecek.


ONLINE SINAV 12-13-14 MART’TA, KAYIT OLMAYI UNUTMAYIN

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Kampüs İzmit’te toplamda 5. ile 12. sınıf arasında yer alan ortaokul-lise ve mezunu 30 bin öğrenci ve KPSS B Lisans  (Genel Yetenek- Genel Kültür) hazırlanan 6 bin öğrenciye kontenjan ayrılacak. Öğrenciler en az 750 saat video üzerinden ders alabilecek. Ayrıca 12-13-14 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek TYT sınavında başarılı olan 200 öğrenciye online/canlı YKS (TYT-AYT) kursu, 500 lisans öğrencisi ya da lisans mezunu öğrenciye yine online/canlı KPSS kursu verilecek. Bunun için https://kampus.izmit.bel.tr/  adresine kayıt olunması yeterli olacak Son başvuru tarihi ise 10 Mart Çarşamba günü.


BAŞARILI OLANLARA CANLI DERS İMKANI

Öğrenciler sınav için 1 Mart 2021 itibari ile kampus.izmit.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Kampüs İzmit kursları ise 15 Mart tarihinde başlayacak. Kampüs İzmit’le ilgili eğitim programı ve ders içeriklerine kampus.izmit.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. 1 Mart 2021’de kampus.izmit.bel.tr’ye üye olmayı ve deneme sınavına kayıt olmayı unutmayın.
# koronavirüs, eğitim, İzmit

26 Şub 2021 - 17:30 - Gündem

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