İzmit Belediyesi geri dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekledi

İzmit Belediyesi, kent genelinde çevre kirliliğinin azaltılması, atıkların yeniden değerlendirilmesi ile sürdürülebilir çevre konusunda çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kentte doğaya ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Belsa Plaza ve Alikahya Hizmet Binası önüne 7 bölmeli Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.



EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK



7 bölmeden oluşan Mobil Atık Getirme Merkezi’ne vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri kâğıt-karton, cam, tekstil, bitkisel atık, atık pil, elektronik atık, plastik-metal atıkları atabilecekler. Mobil Atık Getirme Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, “İzmit Belediyesi olarak çevre duyarlılığını arttırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kent genelinde çevre çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. Mobil Atık Getirme Merkezi de bu çalışmalarımızdan bir tanesi.” dedi.



“MOBİL ATIK GETİRME MERKEZLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”



Havva Açıkgöz, “Daha önce de şehrin farklı noktalarına geri dönüşüm konteynerleri yerleştirerek birçok atık noktası oluşturduk. Hayata yeni geçirdiğimiz Mobil Atık Toplama Merkezleri ise vatandaşların evlerinde biriktirdikleri atıkları çarşıya gelirken yanlarında getirerek bırakabilecekleri bir merkez. Öncelikli olarak Belsa Plaza ve Alikahya Hizmet Binası önüne yerleştirdik. Önümüzdeki süreçte Mobil Atık Getirme Merkezlerini yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.



ATIK NOKTALARINA “İZMİT ÇINAR ATIK” UYGULMASINDAN KOLAY ULAŞIM



Vatandaşların, İzmit Çınar Atık uygulamasını indirerek kent genelindeki atık noktalarını ve Mobil Atık Getirme Merkezlerini harita üzerinden görebileceklerini kaydeden Havva Açıkgöz, “Geri dönüşüm çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve başkan yardımcılarımız da çevre çalışmalarına çok büyük destek veriyor. Çalışma arkadaşlarım adına başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.