Hürriyet, Valiliğin gönderdiği ağır hasarlı binaların tahliyesiyle ilgili vatandaşı bilgilendirdi

Kocaeli Valiliği; 1999 Gölcük Depremi’nden sonra İzmit’te ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı için İzmit Belediyesine tahliye kararında bulundu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye gelen bu kararla ilgili olarak; vatandaşları bilgilendirmek için tahliye kararı çıkan ağır hasarlı binalardaki ev sahibi ve kiracılarla belediyede gerçekleştirdiği toplantıda bir araya geldi. 21 yıldır ağır hasarlı olarak kayıt altında bulunan ve yıkım kararı gelen evlerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirten Başkan Hürriyet, kendilerinden gelen talepleri Valiliğe ileteceğini ifade etti.



21 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN



Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Kocaeli Valiliği bize 1999 Gölcük Depremi’nden sonra İzmit’te ağır hasarlı olarak kayıt altına alınan binalarla ilgili olarak bir yazı gönderdi. Bu yazıya göre en çok ağır hasarlı binalar İzmit’te. Biz göreve geldiğimizde 19 taneydi. Bu binalardan 4 tanesini yıktık. Şuanda 15 tane ağır hasarlı olarak görünen binalarımız var. Bu binalar için zamanında sahipleri tarafından ağır hasarlı raporu alınmış. Yıkılmak üzere devletten bedelleri de alınmış. Fakat 21 yıl geçmesine rağmen bu ağır hasarlı binalar ne yazık ki yıkılmamış. İzmit depremini yaşadık, Elazığ depremini yaşadık. Deprem bizim gerçeğimiz. Bu sorun için bir an önce çözüm bulmamız gerekiyor.



RİSKİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ



“Sizi zora sokmak, apar topar evlerinizden ayırmak derdinde değiliz. Biliyoruz zor koşullar, kriz ve pandemiyi bir arada yaşıyoruz. Fakat bir yandan da yasal zorunluluklarımız var bu konuda anlayış göstereceğinizi umut ediyorum. Bu evler yıkılmadığı gibi bir de üstüne kiraya veriliyor. Kiracı da ev sahibi de riskte. Bu riski bir an önce ortadan kaldırmamız lazım. En son Valilik bize yazı yazdı. Bu yazıya göre yapıların belediye tarafından elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin durdurulması, 7269 sayılı kanunun 13 ve 14’üncü maddeleri uyarınca binaların tahliye edilmesi, yıkım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması gerekiyor.”



TAHLİYE ETMENİZ GEREKİYOR



Göreve geldiğimizden beri bu talimatları alıyoruz. İki senedir biz bu binaların sahiplerine bildiriyoruz. Derdimiz gerçekten sizi zora sokmak değil. Fakat 2 sene geçti ama biz hala yol alamadık. Mağdur etmeyelim diye hep zaman tanıdık. Ben sizleri bugün bu konuda bilgilendirmek istedim. Allah korusun o binalardan biri yıkılsa bizim memur arkadaşlarımız ağır cezada yargılanacaklar. Ayrıca Valiliğin bize bildirdiğine göre belediyemiz tarafından yıkılmayan yapılar Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü tarafından yıkılacak. Ben sizleri zorda bırakmak istemiyorum fakat yasal zorunluluktan dolayı şuanda tehlikeli ağır hasarlı binaları bir an önce boşaltmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.