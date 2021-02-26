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26 Şub 2021 - 19:53- Gündem G: 26 Şub 2021 - 19:55

Can kayıpları yükselişe geçti! Bugünde 74 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 205 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 432’ye yükseldi. Toplamda 32 milyon 939 bin 661 test yapıldı. Bugün yapılan 128 bin 387 testten, 9 bin 205 yeni vaka sayısı, 649 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 683 bin 971, bugün iyileşen 10 bin 282 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 556 bin 785’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 195 olduğu açıklandı.
# covid-19

26 Şub 2021 - 19:53 - Gündem

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