Vali Yavuz'dan sevindirici açıklama! "Hayata dönmeye çok yakınız"

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Baytüz, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi ve Oda Başkanları katıldı.

2,1 MİLYAR TL

Dünyayı da etkisi altına alan Covid-19 salgının ülkemiz ve ilimizde birçok alanda olumsuz etkileri olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Yavuz;“ Covid 19 pandemisi nedeniyle birçok bedel ödedik. Bazı esnaflarımız işyerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Bu sürecin daha kolay atlatılabilmesi için sosyal koruma kalkanı kapsamında Kocaeli’ne 2.1 milyar TL civarında nakit akış desteği oldu. Bu yardımlar ve destekler Hükümetimizin; üreticimizin, esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olduğunun en önemli göstergesidir.

"HAYATA DÖNMEYE ÇOK YAKINIZ"

Valiliğimiz koordinasyonunda özellikle bu günlerde pandemi denetimlerini artırarak devam ediyoruz. Ancak almış olduğumuz tedbirlere ve yapılan denetimlere rağmen vaka sayılarında bir artış söz konusu, önümüzdeki süreçte sınırlamalardan kurtulmak istiyorsak daha fazla dikkatli ve tedbirli olmalıyız. İlimiz genelinde aşı çalışmaları devam ediyor. Sırası gelen ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması çok önemli. 65 yaş üstü Vatandaşlarımızın aşılanması için özel kararlar aldık ve hassasiyetle uyguluyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerden beklentimiz bu sürece verdiğiniz destekleri artırarak devam etmenizdir. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın daha çok etkilenmeleri söz konusu bu sebeple sosyal mesafeye iki kat daha dikkat etmemiz, yakınlarınıza ve ulaşabildiğimiz herkesin aşı yapılması ve alınan kararlara uyulması noktasında uyarılarda bulunmanızı sizlerden bekliyoruz. Eğer kurallara titizlikle uyarsak normal hayata dönmeye çok yakınız. Aşılama çalışmalarına destek vererek sırası gelenlerin ve tanıdıklarımızın aşılanmasına önayak olursak eski normal günlerimize kavuşabiliriz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarını düşürmek için yarışıldığı bir döneme girdik. Bu yarışa vereceğiniz desteklerin önemini biliyor, sizlere ve Kocaelili Hemşehrilerimize güveniyoruz. Hep birlikte eski normal günlerimize dönelim.” diyerek, bu sürecin atlatılması noktasında herkesten duyarlı olunmasını istedi. Katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı, istişarelerin yapıldığı toplantıda; Covid-19 vaka sayılarının azaltılması için alınacak tedbirler görüşüldü.