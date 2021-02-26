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26 Şub 2021 - 22:14- Spor G: 26 Şub 2021 - 22:15

Aidatlarını ödediler

Kocaelispor 20-27 Mart tarihleri arasında olağanüstü genel kurulunu yapmaya hazırlanıyor. 1200 civarı üyesi bulunan yeşil siyahlı kulüpte çok sayıda ü...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor 20-27 Mart tarihleri arasında olağanüstü genel kurulunu yapmaya hazırlanıyor. 1200 civarı üyesi bulunan yeşil siyahlı kulüpte çok sayıda üyenin aidat borcu bulunuyor. Üyelerin aidatlarını ödeyip sorumluğunu yerine getirmesi bekleniyor. Kocaelispor taraftarlarından Aytunç Çetinbaş ve Erhan Evren 4 yıl önce Kocaelispor’a üye olma kampanyası başlatmıştı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu ikili bir birlikte bir grup Kocaelispor taraftarı Kocaeli Fuarı içindeki kulüp binasına geldi ve aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkı elde etti. Öte yandan yeşil siyahlı kulüp de konu ile ilgili açıklama yaptı ve açıklamada “Değerli Kocaelispor camiası... 20 Mart'ta ilk oturumunu, 27 Mart'ta da ikinci oturumunu yapacağımız olağanüstü kongremizde oy kullanmak isteyen üyelerimizin 2020 yılına ait aidatlarını yatırmaları gerekmektedir. İlgi ve desteğiniz için teşekkürler… Her şey Kocaelispor için!” ifadelerine yer verildi.
# Kocaeli

26 Şub 2021 - 22:14 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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