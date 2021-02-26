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26 Şub 2021 - 22:14- Asayiş G: 26 Şub 2021 - 22:19

Koronavirüsten korkunca intihara kalkıştı

Darıca'da koronavirüsten çok korkan ve aşı olamayan bir kişi, inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istedi.
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Olay, Darıca  Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Murat E. isimli bir vatandaş, korona virüsten çok korktuğu ve aşı olamadığı için cadde üzerinde bulunan bir inşaatın tepesine çıkarak intihar etmek istedi. Şahsın inşaata çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAMERAYA KAYDETTİLER

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak şahsın atlama ihtimaline karşın hava yastığı açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı intihardan vazgeçirmek için ikna çalışmasına başladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar film izler gibi ikna çalışmalarını izleyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis ekiplerinin yoğun çabalarının ardından şahıs, ikna edilerek çıktığı inşaattan indirildi. Şahıs daha sonra tedbir amaçlı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

# yardım, eğitim

26 Şub 2021 - 22:14 - Asayiş

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