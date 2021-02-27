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27 Şub 2021 - 00:01- Asayiş G: 27 Şub 2021 - 00:02

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

 İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Ali Serbest, tek başına yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokakta ikamet eden Mehmet Ali Serbest (54) isimli şahıstan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek Serbest'in evinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve ışıkların açık olması üzerine eve giren komşuları, Mehmet Ali Serbest'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Mehmet Ali Serbest’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Ali Serbest’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Serbest’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
# Kocaeli, İzmit

27 Şub 2021 - 00:01 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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