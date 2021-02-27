Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokakta ikamet eden Mehmet Ali Serbest (54) isimli şahıstan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek Serbest'in evinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve ışıkların açık olması üzerine eve giren komşuları, Mehmet Ali Serbest'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Mehmet Ali Serbest’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Ali Serbest’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Serbest’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
27 Şub 2021 - 00:01- Asayiş Güncelleme: 27 Şub 2021 - 00:02
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Ali Serbest, tek başına yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu.
27 Şub 2021 - 00:01 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.