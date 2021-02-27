Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokakta ikamet eden Mehmet Ali Serbest (54) isimli şahıstan yaklaşık 1 haftadır haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek Serbest'in evinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve ışıkların açık olması üzerine eve giren komşuları, Mehmet Ali Serbest'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Mehmet Ali Serbest’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Ali Serbest’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Serbest’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.