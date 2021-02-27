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27 Şub 2021 - 00:02- Spor G: 27 Şub 2021 - 00:03

Düşünüyoruz o halde VARIZ!

Kocaelispor, Pazar günü erteleme maçında Afjet Afyonspor’u konuk edecek. Kaleci Bayram’ın yanı sırada Mesut Özdemir, Yılmaz ve Benhur bu maçta forma g...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor, Pazar günü erteleme maçında Afjet Afyonspor’u konuk edecek. Kaleci Bayram’ın yanı sırada Mesut Özdemir, Yılmaz ve Benhur bu maçta forma giyemeyecek. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın bu maçta sahaya nasıl bir 11 süreceği merak konusu oldu.

BİR SÜRPRİZ OLUR MU?

Genel olarak çift 8 numara pozisyonunda dizilen yeşil siyahlılarda merkez orta sahada (6 Numara) Murat Cem’in olacağı düşünülüyor. Ancak kafaları karıştıran konu bu futbolcunun sakatlığı. Murat Cem’in yerine bir sürpriz çıkabilir. Bu sürpriz ise Fenerbahçe alt yapısındayken 2 yıl ön liberoda da oynayan Taha Batuhan.

FURKAN MERKEZDE, BURAK VE BATUHAN VE KANATLARDA

Genç Furkan Gedik’in maça 11’de başlaması ve iki 8 numaradan birisi olacağı düşünülüyor. Kanatların birisinde Burak Süleyman kesin olarak forma giyecek. Diğer kanatta ise yine Batuhan Er ile başlanma ihtimali yüksek. İleride Tahir oynayacak.

SAVUNMA HATTI AYNI KALIYOR

Savunma hattı ise bozulmayacak. Buna göre Kocaelispor’un kalede İsmet, savunmada Semih, Kemal Can, Musa Nizam, Gökhan önlerinde Murat Cem, çift 8 numara pozisyonunda Furkan ve Yiğitali, solda Burak Süleyman, sağda Batuhan Er ileride de Tahir ile maça çıkma ihtimali ağır basıyor.

27 Şub 2021 - 00:02 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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