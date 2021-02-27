Darıca Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir inşaatın çatı katına çıkan kişiyi görenler, 112 Acil’i aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi önlem alarak, inşaatın önüne hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise çatıya çıkarak H.M.E.’yi ikna etmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olan ve bunalıma girdiği belirtilen H.M.E., polislerin ikna etmesiyle bulunduğu yerden indi. H.M.E. tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
27 Şub 2021 - 09:05- Asayiş Güncelleme: 27 Şub 2021 - 09:10
İntihar etmek istedi polis onu kurtarmak için saatlerce dil döktü!
Darıca'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M.E., inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği H.M.E., tedavisi için hastaneye götürüldü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.