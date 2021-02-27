Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasına göre en çok azalma Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay’da oldu. Bu illeri Adana, Nevşehir, Bartın, Iğdır ve Uşak takip etti.
Vaka sayısında en çok artış ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu’da gerçekleşti. Vakaları artan iller tablosunda beş ilin devamında sırasıyla Sakarya, Ardahan, Adıyaman, Tekirdağ ve Kırklareli yer aldı. Bakan Koca, paylaşımında “Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor” mesajına yer verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.