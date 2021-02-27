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27 Şub 2021 - 14:35- Gündem G: 27 Şub 2021 - 14:37

Ali Gündoğdu'nun acı kaybı

İlimizin deneyimli gazetecilerinden Ali Gündoğdu'nun annesi Güldane Gündoğdu hayatını kaybetti
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Gazeteci Ali Gündoğdu'nun annesi Güldane Gündoğdu vefat etti. SEKA mensubu olan merhum Behlül Gündoğdu'nun eşi, Güldane Gündoğdu hayata gözlerini yumdu. 83 yaşındaki 3 çocuk annesi Gündoğdu'nun cenazesi Yenişehir Mahallesi Hasan Ağa Camiinden kaldırılacak. Güldane Gündoğdu Asri Mezarlıkta defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# Kocaeli, çocuk

27 Şub 2021 - 14:35 - Gündem

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