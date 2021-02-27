Işık ve Aygün gençlerle buluştu

Projelerinde daima çocuklar ve gençleri ön plana alan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu düşüncesini bulunduğu her ortamda dile getiriyor. İlçe genelinde birçok önemli projeyi hizmete sunan Başkan Aygün, sık sık gençlerle buluşarak onların fikirlerini almaya özen gösteriyor. Başkan Aygün, bu bağlamda son olarak talep ve önerilerini iletebilecekleri bir whatsapp grubu oluşturan Derinceli gençlerle bir araya geldi. Önceki dönem Başbakan Yardımcısı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın iştirakleriyle gerçekleşen buluşma Derince Belediyesi’nde gerçekleşti.

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

Milletvekili Işık ve Başkan Aygün’ün öncülüğünde gerçekleşen buluşmada Derinceli öğrenciler Latif Yazıcı (Kocaeli Üniversitesi), Oğuzhan Özen (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), Emirhan Sönmez (Balıkesir Üniversitesi), Yiğit Gaygusuz (Balıkesir Üniversitesi), Metehan İncekara (Sakarya Üniversitesi), Abdullah Kömürcü (19 Mayıs Anadolu Lisesi), Semih Yiğit Zer (19 Mayıs Anadolu Lisesi), Fatma Nur Elaldı (Acıbadem Üniversitesi), Esmanur Karacar (19 Mayıs Anadolu Lisesi), Burak Salça (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) ve Kübra Keskin hazır bulundu.

AYGÜN’DEN IŞIK’A TEŞEKKÜR

İlçede hizmete sunulan ve hayata geçecek projelerin paylaşıldığı toplantıda konuşan Başkan Aygün, “2023 hedefimize doğru emin adımlarla yürürken en büyük gücümüzü gençlerimizden alıyoruz. Gençlerimiz için çalışıp projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizi hizmete açmıştık. Fatih Gençlik Merkezi ve Bahattin Çelik Spor Kompleksi projelerimiz de ilçemiz için çok önemli kazanımlar olacak. Bu vesileyle ilçe gençliğimize kazandırdığımız Dumlupınar Mahallemizdeki Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi alanının bizlere tahsis edilmesinde büyük emeği olan Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇİYOR

Derince genelinde birçok önemli projenin hayata geçtiğini belirten Milletvekili Fikri Işık yaptığı konuşmada “Gazi Meclis çatısı altında birlikte birçok hizmete imza attığımız Zeki Aygün başkanımız, tecrübesiyle Derince’mize değer katan çalışmalara imza atıyor. Özellikle gençlerimize yönelik projeler bizim için çok önemli. 15 Temmuz Şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok’un adını taşıyan Gençlik ve Spor Merkezimizi geçtiğimiz yıl hizmete sunmuştuk.

Özellikle yaz döneminde çocuklarımız ve gençlerimizin bu merkeze gösterdiği ilgi hepimizi mutlu etti. İnanıyorum ki bundan sonra da başta gençlerimiz olmak üzere ilçemize değer katan çalışmalar artarak devam edecek” dedi. Derinceli gençler de hem hizmete sunulan projeler hem de gösterdikleri ilgi için Milletvekili Işık ve Başkan Aygün’e teşekkürlerini iletti.