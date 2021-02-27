Prof. Dr. Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme süreci hakkında Alman basınına konuştu.

Şahin, Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

‘BULAŞMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ’

Aşılamaya vurgu yapan Şahin, “Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.

İKİ YILDA BİR AŞI OLUNACAK

Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de belirtti. Şahin, aşı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken, aşının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini vurguladı.

LİYAKAT NİŞANI VERİLECEK

Öte yandan BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye liyakat nişanı verileceği açıklanmıştı. Duyuru Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan tarafından yapıldı. Almanya Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Şahin ve Türeci’ye yıldızlı büyük liyakat nişanını 19 Mart’ta başkent Berlin’de bulunan Bellevue Sarayı’nda düzenlenecek törenle takdim edeceğini duyurdu.