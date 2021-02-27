İYİ Parti ilçe kurucuları istifa edip DP’ye döndüler

Eski İçişleri Bakanı Meral Akşener önderliğinde kurulan İYİ Parti’nin oluşum sürecinde Demokrat Parti’den birçok isim partisinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılmıştı. Demokrat Parti Kocaeli Teşkilatlarından istifa eden Sinan Baydar ve Nuray Macit, İYİ Parti İzmit İlçe Kurucuları arasında yer almıştı. İlçe Teşkilatı kurucularından Sinan Baydar ve Nuray Macit, eski partileri olan Demokrat Parti’ye geri döndü. Partiye yeniden üye olan Baydar ve Macit’inrozetlerin ise Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu ve Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül taktı.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR”

İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, iki ismin yuvaya dönmelerinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “İYİ Parti İzmit kurucu ilçe yöneticileri Sinan Baydar ve Nuray Macit partimize geri döndüler. Gücümüze güç kattıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.