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27 Şub 2021 - 16:11- Asayiş G: 27 Şub 2021 - 16:13

Hurda kesme makinasına elini kaptırdı!

Kocaeli’nde bulunan bir işyerine çalıştığı sırada elini hurda kesme makinasına kaptıran şahıs yaralandı.

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Olay, İzmit Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Burhan T. Çalıştığı sırada hurda kesme makinasına elini kaptırarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burhan T. Ambulansla  Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
# İzmit, yardım, Kocaeli

27 Şub 2021 - 16:11 - Asayiş

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