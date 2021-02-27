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27 Şub 2021 - 16:10- Gündem G: 27 Şub 2021 - 16:15

Cinbir açıkladı! O mahallelerde aşılama başlıyor

İzmit’te kırsal bölgelerde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlar için aşılama takvimi oluşturuldu. Sosyal Medya üzerinden açıklama yapan İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, aşı takvimini paylaşırken aşı olacak vatandaşların bir gün önceden muhtar veya imamları bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Türkiye, corona virüsü salgını sürecinde aşılama döneminde geçti. Sağlık çalışanlarının aşılanması sonrası 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması evresinde geçildi. Kırsal bölgelerde ikamet eden vatandaşların aşılanması için İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personellerinden oluşan bir aşı ekibi oluşturdu. Ekip belirlenen plana göre İzmit’in kırsal bölgelerine giderek vatandaşları aşılayacak. İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir sosyal medya üzerinden İzmit’in kırsalında olan 51 mahallede aşı takvimine göre belirlenen tarih ve saatlerde Gezici Aşı Ekipleri tarafından aşı yapılacağı duyurusunu yaptı

“GEZİCİ AŞI EKİPLERİ”

Kaymakam Cinbir duyurusunda, “1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren kırsaldaki 51 mahallelerimizde oturan 65 ve üstü yaşta olan vatandaşlarımızın aşıları; belirlenen gün ve saatler arasında mahallelerimize gidecek olan Gezici Aşı Ekipleri tarafından yapılacaktır. Aşı olacak vatandaşlarımız; randevu alıp almadığına bakılmaksızın Muhtarlıklarımız ve Jandarma Komutanlığımızın işbirliği ile belirlenecek yerlere davet edilecek ve buralarda Sağlık Müdürlüğümüzce görevlendirilen Aşı Ekipleri vatandaşımızın aşısını yapacaktır” ifadelerini kullandı. 

“İMAMLAR DEVREDE”

Aşı takvimi ile ilgili tablo paylaşan Cinbir, “ Koronavirüs aşısı olacak 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarımızın oturduğu mahalle için belirlenmiş günden bir gün önce mahalle muhtarı veya İmam-Hatip ile iletişim kurması yeterli olacaktır. Zaten muhtarlarımız ve İmam-Hatiplerimiz kendilerini bilgilendirmiş olacaklardır. 65 ve üstü yaş vatandaşlarımız için bir hafta içinde 51 mahallemizde aşı çalışması tamamlanmış olacaktır” dedi.

# İzmit, koronavirüs

27 Şub 2021 - 16:10 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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