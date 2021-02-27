MHP’den İzmit Belediyesi sinyali!

Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığı dün akşam saatlerinde İzmit Antikkapı Restoran’da MHP İzmit İlçe Teşkilatı, MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Teşkilatı ve İzmit’teki 102 mahalle başkanının da katılımı ile parti içi eğitim ve ödüllendirme toplantısı düzenledi. Pandemi nedeni ile davet usulü yapılan toplantıya, İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Gür Aytaç, İl Başkanvekili Dursun Daşdangil, İl Başkan Yardımcısı Ercan Bayrak, İl Başkan Yardımcısı Hamza Güloğlu, İl Başkan Yardımcısı Sami Acıkök, İl Başkan yardımcısı Tuncay Batı, İl Başkan Yardımcısı Ayhan Yılmaz, İl Başkan Yardımcısı Ali İmran Yılmaz, Büyükşehir Meclis üyesi Ertan Peker, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Eşref Ayhan Arpacı, Mehmet İlker Kazan ve Engin Duymaz katıldı. Düzenlenen törenle mahalle başkanlarının belgeleri verildi.

“2023 KADROLARINI KURDUK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda ilk konuşmayı İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Yalçınöz gerçekleştirdi. Kongre sonrası göreve devam etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Yalçınöz, “İzmit’i 2023’e götürecek kadromuzu kurduk. İlçe kadın kolları başkanımızı atadık. Mahalle teşkilatlarımızı yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. İzmit’te 102 mahallemiz var. 260 bine yakın seçmenimiz var. Bu seçmenlere gerekirse gerektiğinde tek tek ulaşarak Neden MHP? Neden Devlet Bahçeli? Neden Cumhur İttifakı? Sorularının cevabını verecek dinamik bir teşkilat yapısı kurmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“ÜÇ HİLAL İZMİT BELEDİYESİNDE”

Yalçınöz sözlerinin devamında, “Hedefimiz ve iddiamız bir sonraki seçimde Kocaeli’deki tek kaybımız olan İzmit Belediyesini Cumhur İttifakına kazandırmak. Kim bilir belki de üç hilalli bayrağı İzmit belediyesinde dalgalandırmak. Bu hayal değil arkadaşlar. Doğru kadro, doğru yapılanma, azim ve gayret ile bu mümkündür. Bu yapılanmada mahalle başkanlarımız bizim için çok ama çok önemli. Sizler mahallenizde MHP ilçe başkanı, MHP İl başkanı, MHP milletvekili gibi görev yapacaksınız. Mahallenizde üç hilalli bayrağı dalgalandıracak, oradaki elimiz ayağımız, gözümüz kulağımız olacaksınız. Bu davaya emek vermiş insanlara ulaşacak onları tekrar saflarımıza sokacaksınız” dedi.

“İZMİT NEDEN KOCAELİ’NİN SİLİVRİSİ OLMASIN”

İlçe Başkanının ardından söz alan İl Başkanı Aydın Ünlü, “Görüyorum ki MHP İzmit partimizin 2023 vizyonu doğrultusunda gereken adımları atıyor. Biliyorsunuz İstanbul’da bir Silivri örneği var. MHP’nin üretken belediyecilik sistemini başarıyla uyguluyor. Kim derdi ki İstanbul’da bir ilçeyi MHP kazanacak. Belediyecilik nasıl yapılır tüm İstanbulluya gösterecek. Bunu niye anlatıyorum. Önümüzdeki seçimlerde İzmit neden Kocaeli’nin Silivirisi olmasın diye anlatıyorum. Bunun için yapmamız gereken planlı çalışmak. Çok çalışmak. Yılmadan çalışmak. MHP İzmit’e güveniyorum ve sonuna kadar arkanızdayım. Gayret bizden takdir Allah’tan” şeklinde konuştu.

“5 YENİ MAHALLE BAŞKANI”

Programın sonunda MHP’nin 52. Kuruluş yılı münasebetiyle aralarında yeni atananların da olduğu 52 mahalle başkanına günün anısına birer takdirname verildi. Ayrıca bizzat Aydın Ünlü tarafından İzmit Belediyesi’nin MHP’li üç meclis üyesi Engin Duymaz, İlker Kazan ve Ayhan Arpacı’ya yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı 52. Yıl anısına takdirname verildi. Son olarak İzmit’teki beş mahalleye yeni mahalle başkanının atamaları yapıldı. Atamalar kapsamında Alikahya Atatürk Mahallesin Cemalletin Akgül, Ayazma Mahallesine Batuhan Şen, Şirintepe Mahallesine Ahmet Varol, Serdar Mahallesine Duan Akbak, Turgut Mahallesine Cahit Ateş atandı.