Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Şub 2021 - 17:08- Asayiş G: 27 Şub 2021 - 17:13

Park halindeki tıra çarptı! Sürücü yaralandı...

Gebze'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
mask

Alınan bilgilere göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Güney yan yolda E.Ö. idaresindeki 34 BHP  993 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü E.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan tırın muayenesiz ve sigortasız olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, cezai işlem uyguladı. Trafikten men edilen tır, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

27 Şub 2021 - 17:08 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
ATM'lere sahte para yükleyen 9 kişi tutuklandı mask
ATM'lere sahte para yükleyen 9 kişi tutuklandı
İntihar etmek istedi polis onu kurtarmak için saatlerce dil döktü! mask
İntihar etmek istedi polis onu kurtarmak için saatlerce dil döktü!
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu mask
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Koronavirüsten korkunca intihara kalkıştı mask
Koronavirüsten korkunca intihara kalkıştı
Vatandaşın cipini kurşuna dizen şahıslar yakayı ele verdi mask
Vatandaşın cipini kurşuna dizen şahıslar yakayı ele verdi
Makas atmak istedi az kalsın birini öldürüyordu! mask
Makas atmak istedi az kalsın birini öldürüyordu!
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı! Kar geri dönüyor mask
Meteoroloji uyardı! Kar geri dönüyor
Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı mask
Kocaeli'de Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar alındı
Ayakkabı sandığı bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi mask
Ayakkabı sandığı bir mühendis, bir cerrah yetiştirdi
Kocaeli Valiliği duyurdu: 1 Nisan'a ertelendi mask
Kocaeli Valiliği duyurdu: 1 Nisan'a ertelendi
Hürriyet gözyaşlarını tutamadı! İzmit işçisini ‘gülümseten’ imzalar atıldı mask
Hürriyet gözyaşlarını tutamadı! İzmit işçisini ‘gülümseten’ imzalar atıldı
Meteoroloji uyardı: Yeni soğuklar yolda! mask
Meteoroloji uyardı: Yeni soğuklar yolda!

GALERİ

İzmit'te kahvehaneye kumar baskını! mask
İzmit'te kahvehaneye kumar baskını!
Sonunda HES kodu kavgasıda oldu! Sürücüyü darp ettiler mask
Sonunda HES kodu kavgasıda oldu! Sürücüyü darp ettiler
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı mask
Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı
TEM’de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı mask
TEM’de 3 araç çarpıştı: 4 yaralı
3 araç çarpıştı: 4 yaralı mask
3 araç çarpıştı: 4 yaralı
AKP’de ‘Labalep’ kongre 400 kişi yeterken bin kişilik salon doldu mask
AKP’de ‘Labalep’ kongre 400 kişi yeterken bin kişilik salon doldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL