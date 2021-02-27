Park halindeki tıra çarptı! Sürücü yaralandı...

Alınan bilgilere göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Güney yan yolda E.Ö. idaresindeki 34 BHP 993 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü E.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan tırın muayenesiz ve sigortasız olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, cezai işlem uyguladı. Trafikten men edilen tır, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.