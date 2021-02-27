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27 Şub 2021 - 17:14- Siyaset G: 27 Şub 2021 - 17:15

EMEP Gebze: Zamlar geri alınsın

Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, insanca bir yaşam için zamların geri alınması ve ücretlerin arttırılması için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Gebze Kent Meydanında gerçekleştirilen açıklamaya HDP, EYT Gebze Derneği, Petrol-İş işyeri temsilcileri, DİSK/Gıda-İş, Baldur ve CPS işçileri de destek verdi.  Açıklamayı okuyan EMEP Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, iğneden ipliğe, elektrikten doğalgaza, sıvı yağdan soğana kadar yapılan zamlarla 2021 yılına girildiğini söyledi. İşçi ve emekçiler markete girmeye korkar hale geldiğini söyleyen Akar, "Markete girmek bir dert çıkmak ayrı bir dert oldu. Asgari ücrete, emeklilere ve kamu emekçilerine yapılan zam ise işçi ve emekçilerin daha cebine girmeden buhar olup uçtu" dedi.

"YENİ VERGİ ZAMLARI GELDİ"

Vergi tartışmalarına da değinen Akar, "En büyük şirketlerin 230 milyarlık vergi borcu bir kalemde silinirken, asgari ücretin vergiden muaf tutulması talebi görmezden gelindi. Motorlu taşıt vergisi ile pasaport ve ehliyet dahil bazı harçlar yüzde 9,11 oranında artırıldı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapıldı. 1999 Gölcük Depremi’nden sonra geçici olarak getirilen fakat AKP tarafından kalıcı hale dönüştürülen Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 7,5’tan yüzde 10’a çıkarıldı. Halktan toplanan deprem vergilerinin hesabı dahi verilmezken buna yeni vergi zamları eklendi.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

"Türkiye ucuz işçilikte Çin’i bile solladı" diyen Akar, "Asgari ücret 386 dolar seviyesine gerilirken ucuz işçilikle ün yapmış Çin’in Şanghay kentinde uygulanan 411 dolarlık asgari ücretin bile gerisine düştü. Almanya’da saatlik asgari ücret 9,35 Avro iken Türkiye’de 1,41 avro. Bu içler acısı tablo bile Cumhurbaşkanlığı ve iktidar için övünç kaynağı. Gençlerin geleceğini elinden çalan iktidar, gençliği sadece' işgücü' olarak değerlendirmekte, gençlerin taleplerini ise görmezden gelmektedir. Bu ay Kocaeli’ de sadece 1 haftada 5 genç içine düştüğü ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi. Tugay, Ahmet, Kadir, Ünal ve Samet.

"ZAM YAĞMURU DURDURULMALI"

Akar, taleplerini ise şöyle sıraladı:  Zam yağmuru durdurulmalı, yapılan zamlar geri alınmalıdır. İşçi ücretleri yükseltilmeli, insanca yaşayacak bir seviyeye çıkarılmalıdır. Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı, pandemi nedeniyle yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşan işçilere, emeklilere, işsize, küçük esnafa ekonomik-sosyal koruma sağlanmalıdır. Vergide adalet sağlanmalı, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı, zenginlere servet vergisi konulmalıdır. Geliri açlık sınırının altında olan yurttaşların faturaları devlet tarafından ödenmelidir" dedi.
# Kocaeli, AKP, destek, Gebze

27 Şub 2021 - 17:14 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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