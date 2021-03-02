“En çok iş yaptığımız saatte kapalıyız”

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, koronavirüs salgını ile mücadelede “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kapsamında alınan kararlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre ÇOK YÜKSEK RİSK grubunda olmayan illerde kafe ve restoranlar belirli kurallar dahilinde 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sınırlı sayıda müşteri kabul etme zorunluluğu taşıyan kafe ve restoranlar HES uygulaması olmayan müşterileri de kabul etmeyecek. Konuyla ilgili gazetemiz olarak YÜKSEK RİSK grubunda bulunan Kocaeli'deki esnafların görüşlerini aldık.

"BUNA DA RAZIYIZ"

Kingsaneyn Cafe İşletmecisi Mert Kulkaran, "Kafelerin açılması yerinde bir karar oldu. 102 günlük kapalı kaldığımız sürecin faturasını biz ödedik. Bu süreçte çifte standart uygulandığını düşünüyorum. Tatil yerleri, kongreler, oteller açıkken bizim kapalı olmamız anlamsız. Bizim en çok iş yapacağımız saat 20.00'dan itibaren başlıyor. Bu sebeple çok fazla bir getirisi olmayacaktır fakat buna da razıyız" dedi.

"YÜZDE 30’LUK BİR ÇALIŞMA"

Kaffeine Klein Cafe İşletmecisi Abdullah Selam, "Şu anda tam anlamıyla tatmin etmedi. Bizim hizmet sektörümüz genelde akşamları iş yapıyor. Bizim en çok iş yaptığımız saatte kapatılması gerektiği söylendi. Aynı zamanda yüzde 50 kısıtlaması var. Yani toplamda bizim çalışma koşullarımız yüzde 30 oldu. Aynı zamanda ödemelerimiz geldi. Yani yüzde 30'luk bir çalışmayla bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

"DENETLEMECİLER KAFA KARIŞTIRIYOR"

Monad Cafe İşletmecisi Boğaçan Güneş, "Bazı belirsizlikler de var. Denetlemeye gelen polisler kurallara tam anlamıyla hakim değil. Bir denetlemeci masaya 3 kişi almamızı onaylıyorsa öbürü 2 kişi diyor ve ceza kesiliyor. Özellikle saatlerin kısıtlanması bizim için çok kötü. Kafeler akşam 8’de çok yoğun oluyor. Bunu da bizden aldılar. Sadece cumartesi günleri açık olmamıza seviniyoruz" dedi.

"AKŞAM 9’A KADAR AÇIK OLMALI"

Rose Cafe İşletmecisi Metin Solay, "Kafelerin açılması saat sınırlamalarıyla çok anlam ifade etmiyor. Bizim en yoğun olduğumuz saat akşam 8 bu saati bizden almaları iyi olmadı. Biz 7’de kapatacaksak 6.30’da insanları kaldırmamız gerekiyor. Birkaç saat çalışmış olacağız. En azından akşam 9’a kadar açık olması bizim için iyi olacaktır. Cumartesi açık olması tabi ki iyi oldu” dedi.

"ÖDEMELERİM BİRİKTİ"

Bizim Kafe İşletmecisi Nurgül Sakarya, "Pandemi süreci boyunca çocuğumu görmeye dahi gitmedim. Sürekli evde geçirdiğim bu dönemde kapalı olan dükkanıma fatura geldi, ödemem birikti. Devletten 7 aydır sadece 750 lira destek aldım. Süreçleri etkileyen kafeler değildi. Şu anda saat sıkıntısı yaşıyoruz. Öğrenciler okuldan sonra buraya geliyor benim en çok iş yaptığım saatlerde kapatmam gerek" dedi.

"YÜZDE 50 KISITLAMAYA KATILIYORUM"

Chocolabs Cafe İşletmecisi Salih Akyıldız, "Saatlerin uygun olmadığını düşünüyoruz. Akşam saat 21.00'e kadar açık olabilirdi. Geç kalınmış bir karar olarak görüyorum. Otobüsler tıklım tıklım, tatil yerleri açık, kongreler devam ediyor. Yani bunların sorumlusu kafeler değildi. Yüzde 50 kısıtlamayla açılmasını uygun buluyorum. Bizim için önemli olan saatti yani az müşteri ama sık müşteri olmalı" dedi.

"YÜZDE 50 KISITLAMA İYİ OLMADI"

Tostladım İşletmecisi Harun Samet Atmaca, "Geç haber verilmesi bizim için üzücü oldu. Daha erken haber verilebilirdi. Hazırlık yapmamız çok zor oldu. Çalışma saatlerinden yana bizim için problem olmadı. Biz zaten gündüzleri iş yapıyoruz. Sadece yüzde 50 kısıtlama bizim için büyük problem. Bizim dükkanımız zaten küçük yüzde 50’lik bir alan bizi zorlayacaktır" dedi.

"YARI YARIYA, BENİ GEÇİNDİRMEZ"

Kafe Kafe İşletmecisi Mahmut Bilgin, "Ben, 15 gün her yerin kapatılıp daha sonra açılmasından yanaydım. Bizim kapalı olmamız virüsü etkilemedi. Kongreler, tatil yerleri ve oteller açıktı. Biz kurallara dikkat ediyoruz. Aynı zamanda kısıtlamalar mantıklı değil. Benim kafem zaten küçük. Yarı yarıya müşteri almak beni geçindirmez. Saatler de aynı şekilde akşam 7’de kapatmak iyi olmadı" dedi.