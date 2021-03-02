Yeni normalleşme kararları, dernek ve esnaf odalarını sevindirmedi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kararları ile ilgili genelgeye göre, ÇOK YÜKSEK RİSK grubunda olmayan illerde kafe ve restoranlar belirli kurallar dahilinde 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. Sınırlı sayıda müşteri kabul etme zorunluluğu taşıyan kafe ve restoranlar HES uygulaması olmayan müşterileri de kabul etmeyecek. Konuyla ilgili gazetemiz olarak YÜKSEK RİSK grubunda yer alan ilimizde faaliyet gösteren dernek ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların başkanlarının görüşlerini aldık.

"KONTROLLÜ AÇILMAYA SEVİNMEDİK"

Kocaeli Kafe ve Restaurant İşletmecileri Derneği (KOKRİD) Başkanı Yaşar Aktaş, "Öncelikle bu kontrollü açılmaya sevinemedik. Sabah 07.00 akşam 19.00 birçok kafe ve restoranın iş yapamadığı saatler. Oysaki, bizler bu kontrollü açılımın sektörün yasal takiplerinin durdurulması, işletme kredisinin onaylanması ve ticari sicil affı, SGK, stopaj, harç işgaliyelerin ertelenmesi gibi kararları bekliyorduk. Bir de bunun üzerine yüzde 50 kapasite zorunluluğu ve yarına belli olmayan bir açılış bizi mutlu etmedi, etmesi de mümkün değildir. Bu açılmayla birlikte esnaf, üzerine yağmur gibi gelecek faturalar ve alacaklıların karşısında ezilecektir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da zorluklara el birliğiyle aşacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

"İÇKİLİ MEKANLARIN SIKINTISI SÜRÜYOR"

Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Özdemir, "Lokantaların tabii ki açılmasını bekliyorduk, artık çok yorulmuştuk ve bitmiştik. Tabiki yüzde 50 de olsa normalleşmek bizim için sevindirici bir haber. Saat kısıtlaması herkesi sevindirmedi tabiki. Özellikle alkollü mekanlar zaten geç saatlerde iş yaptıkları için onlar hala sıkıntı içerisinde. Belki ilerleyen zamanlarda bu sorunda çözülür. Şu anda da ekiplerimizi toparlamamız biraz zor. Birkaç güne normale döneceğimizi umuyorum. Kurallara uygun bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

“SÜREÇ BİZİ DÜŞÜNDÜRÜYOR”

Kocaeli Kantinciler Odası Başkanı Alican Kazgan, "Okulların başlaması elbette bizleri memnun etti. Fakat sürecin nasıl işleyeceği bizleri de düşündürüyor. Okullardaki kademeli eğitim ve yarım zamanlı eğitim sistemi çok verimli olmayacaktır. Sürecin büyümeden geçmesini temelli ediyoruz. En azından yeni sezonda daha kontrollü olur. Tabii ki öğrenciler ve veliler de bizler kadar mustarip bir durumda. Şu anda öğretmenlerin aşı yapılacağına dair bir bilgi aldık. Öğretmenlerle birlikte bizlere de aşı yapılmasında sakınca görmüyorum.

"ÖĞRENCİLER PARA KULLANMAYACAK"

Kazgan, “Tabii ki biz de kendimize yönelik tedbirler almaya başlık. Öğrenciler artık para kullanmayacaklar. Kartlı bir sisteme geçtik. Öğrencilerin elinde temassız bir kart olacak ve onunla alışverişlerini yapacaklar. Aynı zamanda bu velileri de sevindiren bir sistem oldu. Çocuklarının nasıl beslendiklerini o kart sayesinde takip edebilecekler. Bunun da tabii ki alışma süreci olacaktır. Turnike sistemi olan okullar bu alt yapıya sahip olmadığı için şu anda uygulamaya geçemedi. En kısa zamanda diğer okullara da bu uygulamayı entegre edeceğiz” dedi.

"PANDEMİ SÜRECİ UNUTULMAMALI"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş, "Tabii ki pandemi hala devam ettiği sürece korkularımız da devam ediyor. Aynı zamanda esnafımızın da normalleşmeye ihtiyacı vardı. Akşam 19.00 saati biraz erken, balıkçı restoranlarımız var. Onlar akşam 21.00’den sonra iş yapıyorlar. Yine de kahvehanelere ve kantinciler için olumlu bir karar oldu. Pandemi sürecinin devam ettiğini de unutmamamız gerek” ifadelerini kullandı.

"VALİMİZDEN AŞI TALEBİNDE BULUNDUM"

Durmuş açıklamasının sonunda ise, "Valiliğimizden aşı talebinde bulundum. Özellikle çalışanlara aşı uygulanması gerekiyor. Odalar Birliği’ne günde 500 kişi geliyor biz de bununla baş edemiyoruz. Şu anda da 65 yaş üstü esnaflarımız aşı olmaya başladı. Zamanla aşı meselesini de halledeceğiz" şeklinde konuştu.