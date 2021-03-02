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02 Mar 2021 - 21:22- Gündem G: 02 Mar 2021 - 21:28

AKP'li esnaflar partilerinden istifa etti

AKP üyesi iki esnaf, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyuran Alikahyalı esnaflar sitem dolu paylaşımlar yaptı
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Pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayanlar esnaflar olmuştu. Birçok esnaf dükkanına kilit vurduğu halde siyasal iktidarın kalabalık kongreler yapması büyük tepki çekmişti. Pandemi sürecinde yeterli desteği alamayan bazı AKP'li esnaflar ise istifa etmeye başladı. Son olarak İzmit Alikahya bölgesinde faaliyet yürüten iki esnaf AKP'den istifa etti.

SİYASİ DOSTLUKLAR SADECE İYİ GÜNDE

AKP'den istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyuran Efkan Ataş isimli esnaf şu paylaşımı yaptı: ‘’Üyesi bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisine yapmış olduğum bütün hizmetleri helal ederek üyeliğimi sonlandırdım. Bu süreç içerisinde öğrendim ki siyasi partiler ve siyasi dostluklar sadece iyi günde. Benim kötü günlerim bitti, dükkanım açıldı. Artık arayabilirsiniz.”
# AKP, İzmit

02 Mar 2021 - 21:22 - Gündem

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